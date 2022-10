ग्वालियर। जिले के चंबल अंचल में मिलावटी मावा धड़ल्ले से खपाया जा रहा है. एक गोपनीय सूचना पर पुलिस व प्रशासन की टीम ने जनक गंज थाना क्षेत्र के तिघरा रोड पर स्थित एक गोदाम में छापा मारा. जहां मिनी आयशर ट्रक में ग्वालियर से भोपाल भेजा जा रहा मावा जब्त किया गया है. प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यहां तीन को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. इनके नाम छोटू जैन, जबर सिंह और राम सिंह बताए गए हैं. इनमें रामसिंह पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्यवाही प्रस्तावित है. (police caught 16 quintals of adulterated mawa) (3people were detained during raid)

मावा जब्त कर जांच के लिए भेजा गयाः प्रशासन ने सभी मावे को जब्त कर लिया है और उसके सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं. ग्वालियर-चंबल अंचल में मिलावटी मावे का कारोबार धड़ल्ले से किया जाता है. एक सप्ताह पहले ही शहर के मोर बाजार स्थित मावा मार्केट में बरई वाले कारोबारी के यहां से 4 क्विंटल मावा जब्त किया गया था. इसके बाद से प्रशासन की यह बड़ी कार्रवाई है. दीपावली त्योहार के मद्देनजर चंबल अंचल से रेल और सड़क मार्ग द्वारा कई क्विंटल मावा देश के दूरदराज महानगरों को भेजा जाता है. इस मावे में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जाता और स्वास्थ के लिए हानिकारक केमिकल मिलाकर इस मावे को तैयार किया जाता है. (3 people were detained during raid) (mawa was seized and sent for investigation)

MP Mawa Adulteration : फेस्टव सीजन में अगर मावा खरीद रहे हैं तो सतर्क, भोपाल में मिलावट के सबूत, मिलावटखोरी राष्ट्रीय स्तर के मानकों से भी ज्यादा

प्रशासन को गोपनीय सूचना मिली थीः ग्वालियर जिला प्रशासन ने कार्रवाई के तहत 1575 किलो मावा यानी कि 16 क्विंटल मावे को जब्त कर लिया है. प्रशासन को गोपनीय सूचना मिली थी. जिसके बाद तिघरा रोड पर एक गोदाम पर छापा मार कार्रवाई की गई है. छापामार कार्रवाई के दौरान दो लोग मिले, जो यह भी नहीं बता पा रहे हैं कि यह गोदाम किसके नाम पर है. मावा किसके नाम पर यहां लाया गया. बस इतना बता पा रहे है, कि उन्हें लोडिंग आयशर गाड़ी से ग्वालियर से भोपाल ले जाने का आदेश मिला था. पुलिस पूछताछ में पता चला है कि 8 अक्टूबर को भोपाल में नकली मावा पकड़ा गया था, जो कास्टिक सोडे से बनाया जा रहा था. उसमें दो लोगों के नाम सामने आए थे, जबर सिंह नरवरिया और राम सिंह बघेल पर NSA की कार्रवाई प्रस्तावित है. हालांकि प्रशासन की कार्रवाई जारी है. (administration received confidential information)