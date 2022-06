ग्वालियर। साइबर ठगों के खिलाफ ग्वालियर पुलिस द्वारा की जा रही लगातार कार्रवाई के बाद भी ठगों की हरकतें कम नहीं हो रहीं. ताजा मामला जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम से ठगी के प्रयास का सामने आया है. विश्वविद्यालय के कुछ प्रोफेसर्स के मोबाइल व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज आया जिसमें पैसों की मांग की गई. जिस नंबर से मैसेज आया उसकी डीपी पर कुलपति प्रोफेसर अविनाश तिवारी को फोटो लगी थी.

ठग ने भेजे मैसेज और मांगे पैसे : ठग ने कुलसचिव को भी मैसेज लिखा "hello how are you" फिर लिखा "where are you the moment" लिखा और फिर जैसे ही जवाब आया. पैसों की जरूरत होने के मैसेज भेज दिया. शंका समाधान के लिए उन्होंने कुलपति प्रोफेसर अविनाश तिवारी को फोन लगाकर हकीकत पूछी तो उन्होंने ऐसे किसी भी मैसेज से इंकार कर दिया. कुछ देर बाद अन्य प्रोफेसर्स के पास भी मैसेज आने लगे.

साइबर ठगों ने कुलपति को बनाया निशाना

Fraud Case Indore : फर्जी फर्मों के जरिए धोखाधड़ी मामले में राज्य साइबर सेल की टीम ने गुजरात व महाराष्ट्र में मारे छापे

कुलपति ने पुलिस में शिकायत की : कुलपति के इंकार करने के बाद समझ आ गया कि ये किसी साइबर ठग की करतूत है, वो कुलपति के नाम पर पैसे ऐंठना चाहता है. कुलपति ने पुलिस अधीक्षक को इसकी लिखित शिकायत की है. पुलिस का कहना है कि नंबर के आधार पर जल्दी ही ठग को गिरफ्तार किया जायेगा. उधर, जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. सुशील मंडेरिया ने कहा कि विश्वविद्यालय के सभी स्टाफ को निर्देश दे दिए ऐस किसी भी मैसेज अथवा मेल को गम्भीरता से नहीं लें. (send messages to professors demanding money) (Attempted cyber fraud in name of Vice Chancellor) (Vice Chancellor of Jiwaji University Gwalior)