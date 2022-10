ग्वालियर। उद्भव सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा संस्थान के 17वें अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं म्यूजिक फेस्टिवल का भव्य आगाज शनिवार को रंगारंग कार्निवाल के साथ हुआ. उद्भव की 25वीं वर्षगांठ पर मानस भवन फूलबाग से ताइवान के राजदूत बंशुआन गेर की मौजूदगी में कार्निवल निकाला गया. कार्निवल में देश विदेश की 26 संस्थाओं के कलाकार कला एवं संस्कृति के विविध रूपों को प्रदर्शित करते नजर आए और विभिन्न इलाकों का भ्रमण कर यह कार्निवल सिंधिया कन्या विद्यालय पर जाकर समाप्त हुआ. कार्यक्रम जीवाजी विश्वविद्यालय एवं सिंधिया कन्या विद्यालय के संयुक्त सहयोग से आयोजित किया जा रहा है. (international festival in gwalior) (udbhav utsav start)

अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव का आयोजन: बता दें सांस्कृतिक गतिविधियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्कृति की पताका फहराने वाली देश की जानी-मानी संस्था 'उद्भव सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा' संस्थान के 25 साल पूरे हो गए हैं. स्थापना के 25 साल पूरे होने के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम का शुभारंभ ताइवान की भारत में प्रतिनिधि बंशुआन गेर शामिल होंगे. इसके साथ ही इस नृत्य महोत्सव में ताइवान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और श्रीलंका के दलों के साथ जम्मू-कश्मीर, असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और राजस्थान के 1000 से अधिक कलाकार विभिन्न स्थानों पर चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतने के लिए शानदार प्रस्तुति देंगे. इस नृत्य महोत्सव के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर ग्वालियर की पहचान एक प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित होगी. इसके साथ ही भारतीय कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान होगा.(international dance festival start from october 29)

29 अक्टूबर से उद्भव उत्सव की शुरुआत: अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव 'उद्भव उत्सव-2022' का शुभारंभ हो चुका है. इसमें भव्य कार्निवाल निकाला गया. यहां विभिन्न देशों के प्रतिभागी एवं देश के विभिन्न प्रान्तों से आये प्रतिभागी पारंपरिक परिधानों में नृत्य करते हुए चले. कार्यक्रम को भव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए इस वर्ष ग्रीनवुड उद्भव उत्सव में समूह नृत्य प्रतियोगिताओं एवं प्रदर्शन के साथ-साथ एकल नृत्य एवं इंस्ट्रूमेंटल म्युजिक ग्रुप प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है. एकल नृत्य क्लासिकल एवं सेमी क्लासिकल कैटेगरी में आयोजित किया जायेगा. ग्वालियर के होनहार कलाकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुति का यह सुनहरा अवसर है.

उद्भव उत्सव पर पुस्तक हो रही प्रकाशित: अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उद्भव इस लम्बी यात्रा को पंजीबद्ध करने के उद्देश्य से ''ग्वालियर-टू-रोम'' नामक पुस्तक भी प्रकाशित कर रहा है. जिसमें 25 वर्षों की सम्पूर्ण यात्रा का चित्रण किया गया है कि, किस प्रकार ग्वालियर से निकल कर 45 विदेश यात्राओं एवं दुनिया के 80 देशों में सांस्कृतिक संबंध स्थापित कर भारतीय संस्कृति का परचम फहराया है.

ग्वालियर में हर साल होता है आयोजन: उद्भव का प्रयास अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर ग्वालियर की पहचान एक प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन केन्द्र के रूप में स्थापित करना और भारतीय कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है. इसी उद्देश्य को लेकर यह कार्यक्रम 17 वर्षों से निरन्तर आयोजित किया जा रहा है. 2 वर्ष कोरोना के कारण यह कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सका था. इस साल क्षेत्रीय प्रगति एवं विकास की सम्भावनाओं को देखते हुए 'ताइवान' के साथ गठबंधन किया गया है. कार्यक्रम में ताइवान के राजदूत एवं दूतावास के अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी ग्रीनवुड उद्भव उत्सव में शामिल होने ग्वालियर आ रहे हैं.