गुना। जिले में एक विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी पहल की गई है. स्थानीय कलेक्टर फ्रेंक नोवल ने इस शुभ काम की शुरुआत की है. उन्होंने इस अभियान का नाम भी बहुत सुंदर "शिक्षा की दीवार" रखा है. इस अभियान के तहत उन बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी जो उपयोगी और महंगी पुस्तकें स्वयं से नहीं खरीद पाते हैं.

नागरिकों और विद्यार्थियों से की गई दान की अपीलः कलेक्टर सहित इस अभियान से जुड़ने वाले जिले के प्रतिष्ठित लोगों ने आमजन के अलावा आगे बढ़ चुके विद्यार्थियों से अपनी पुस्तके दान करने की अपील की है. शिक्षा की दीवार अभियान के तहत उत्कृष्ट विद्यालय और सीएम राइज मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों को यहां पर पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी. इसके लिए कलेक्टर खुले मंच से सबको आगे बढ़कर मदद करने की अपील की है. उन्हाेंने अपनी तरफ से इसकी शुरुआत भी कर दी है. अगर यह अभियान सफल होता है तो निश्चित रूप से इससे पढ़ने वालों बच्चों को बहुत बड़ी मदद और सहूलियत मिलेगी. (Appeal for donations to citizens and students)

कलेक्टर ने किया प्रयोगशालाओं का निरीक्षणः कलेक्टर ने उत्कृष्ट विद्यालय की भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान प्रयोगशालाओं का निरीक्षण किया एवं प्रायोगिक कार्य नियमित रूप से करवाने और लॉग बुक अपडेट करने हेतु निर्देशित किया. इसके पश्चात नवनिर्मित बॉक्सिंग एरिना का अवलोकन किया. प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं की जानकारी भी ली एवं इसकी गुणवत्ता बढ़ाने हेतु कुछ सुझाव भी दिए. उन्‍होंने विद्यालय के टेबल-टेनिस कक्ष का भी अवलोकन किया. शिक्षा की दीवार का कॉन्सेप्ट शासकीय स्कूल में लागू करने का मुख्य ध्येय छात्रों को शिक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है. पुस्तकों के अभाव में छात्र जरूरी जानकारियों से वंचित रह जाते हैं. इसलिए शिक्षा की दीवार की शुरुआत गुना में की गई है. (know what is purpose of this campaign)