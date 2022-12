गुना। प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पड़ी के बाद बैकफुट पर आ गई है कांग्रेस. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां की तस्वीर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई. सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया गया. गुना कांग्रेस परिवार के नाम सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया गया है. इसी अकाउंट के द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट की गई है. पोस्ट में कांग्रेसी नेता ओमप्रकाश त्रिपाठी समेत 83 लोगों को भी टैग कर दिया गया. सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री और उनकी मां को लेकर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई उसके खिलाफ भाजपा नेता शिशुपाल यादव ने कैंट थाने में FIR दर्ज कराई है. (objectionable comment photo of modi and his mother)

गुना में कांग्रेसी नेता के खिलाफ FIR दर्ज

गुना में कांग्रेसी नेता के खिलाफ FIR दर्ज

कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने स्वयं की पोस्ट की निंदाः शिशुपाल यादव ने शिकायत करते हुए बताया कि कांग्रेसी नेता ओमप्रकाश त्रिपाठी द्वारा प्रधानमंत्री और उनकी मां पर आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई है. शिकायत सुनने के बाद पुलिस द्वारा कांग्रेसी नेता के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज की गई है. इस मामले में कांग्रेस अब बैकफुट पर आ गई है. कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष ने निंदा करते हुए आपत्तिजनक पोस्ट को सोशल मीडिया से हटाने की बात कही है.वहीं आरोपी कांग्रेसी नेता डॉक्टर ओमप्रकाश त्रिपाठी ने खुद के ऊपर झूठा मामला दर्ज करने की शिकायत की है. (congress district president condemned his own post)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दाढ़ी से झरते हैं पीएम आवास, बीजेपी सांसद की विवादित टिप्पणी वायरल

मेरी जान को खतरा है-ओमप्रकाशः डॉक्टर ओमप्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि उन्होंने किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की है. गुना कांग्रेस राजनीति नाम के अकाउंट से टिप्पणी की गई है. जिसमें उन्हें TAG किया गया है. क्या TAG करने पर FIR की जा सकती है? कांग्रेसी नेता ओमप्रकाश त्रिपाठी ने खुद भी सोशल मीडिया से आपत्तिजनक पोस्ट हटाने की अपील की है. कांग्रेसी नेता ने खुद की जान को खतरा बताते हुए कहा है कि आज फिर मेरे खिलाफ एक झूठा मामला दर्ज हुआ है. अब मेरी जान काे खतरा. जिम्मेदार का खुलासा कल होगा, पर हम न डरे हैं और न डरेंगे. (My life is in danger says dr. omprakash tripathi)