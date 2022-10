गुना। शिवराज सरकार के वन मंत्री विजय शाह (Shivraj government Forest Minister Vijay Shah) ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की है. (MP Forest Minister Vijay Shah commented on Rahul Gandhi) उन्होंने कहा कि, राहुल गांधी जिन-जिन राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo yatra MP) लेकर पहुंच रहे हैं, वहां पहुंचने से पहले ही उनकी पार्टी में भगदड़ सी मच जाती है. जैसे ही राहुल गांधी का प्रवेश होता हैं कांग्रेस की सरकार निपट जाती है. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo yatra MP) पर सवाल खड़े करते हुए मंत्री विजय शाह ने कांग्रेस संगठन पर भी निशाना साधा तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की तारीफ करते हुए उन्हें ग्लोबल लीडर बताया है.

वन मंत्री विजय शाह का बयान

जनता के बीच पर्यावरण संरक्षण: मीडिया से बातचीत के दौरान वन मंत्री विजय शाह ने विभागीय व्यवस्थाओं को लेकर किए गए सवाल पर कहा कि, सरकार बंदूक के बलबूते जंगल बचाने के पक्ष में नहीं है. जनता के बीच पर्यावरण संरक्षण जागृति होना जरूरी है. विभागीय कर्मचारियों को बंदूक केवल डराने धमकाने के लिए दी गई है. उसका उपयोग करके जंगल बचाने से मामला बिगड़ता है.

वनकर्मी सिर्फ डराते हैं: वन मंत्री विजय शाह ने कहा कि, वे खुद आदिवासी गौड़ समाज से वास्ता रखते हैं. गौड़ समाज में हथकड़ी लगाने के नाम पर डराया जाता है, हथकड़ी लगाना शान के खिलाफ माना जाता है. ठीक वैसे ही वनकर्मी भी बंदूक के माध्यम से लकड़ी काटने वालों को डराते हैं. हालांकि कभी-कभी सख्त एक्शन भी लेना पड़ता है. जिसके चलते घटनाएं हो जाती हैं. जब घटनाएं घटित हो जाती हैं तो सरकार राहत राशि भी प्रदान करती है.

माधव नेशनल पार्क में बनेगा टाइगर सफारी: वन मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में टाइगर सफारी का ओरोजेक्ट जकड़ डेवलप किया जाएगा. (Tiger Safari to be made in Madhav National Park) नेशनल पार्क में 5 बाघों को लाने की अनुमति भी दे दी गई है. जल्द ही नेशनल पार्क में शेरों की दहाड़ भी गूंजेगी. श्योपुर के कूनो में अफ्रीकी चीतों का क्वारन्टीन समय भी पूरा हो चुका है. परीक्षण के बाद चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ा जाएगा. चीतों के व्यवहार का ओरिक्षण किया जा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है इसलिए विभाग हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा है.