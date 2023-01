गुना। हमेशा अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं. दरअसल एक बार फिर उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को नसीहत दी है. (Lakshman singh advised to Scindia) लक्ष्मण सिंह ने कहा कि, किसानों को आगे रखते हुए सत्ताधारी दल की नीयत पर भी सवाल खड़े किए हैं, बता दें कि कल प्रवासी भारतीय सम्मेलन दिवस के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि, "LER का ध्यान रखिएगा. यानि Learn, Earn And Do Return."

किसानों की भूमि लौटाओ: चाचौडा से कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने लिखा है कि " सिंधिया जी के बयान 'learn, earn, but return' LER, में थोड़े संशोधन की आवश्यकता है. अर्थार्थ,"सीखो, कमाओ, परंतु उद्योग नहीं लगाओ तो किसानों की महंगी भूमि लौटाओ. "learn, earn, otherwise return." हालांकि अभी तक लक्ष्मण सिंह के बयान को लेकर भाजपा ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है.

क्या था सिंधिया का बयान: 17वें प्रवासी भारतीय सम्मलेन को संबोधित करते हुए मंगलवार को इंदौर में सिंधिया ने कहा था कि "(Learn, Earn & Return)सीखिये, कमाइये और लौटाइये..क्योंकि आपका भाग्य यहीं है. इसी भाग्यविधाता भारतभूमि पर.."अब सिंधिया के इसी बयान पर कांग्रेस हमलावर है.

सिंधिया को पहले भी घेर चुके हैं विधायक: बता दें कि लक्ष्मण सिंह अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं, इससे पहले भी उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को कठघरे में खड़ा किया है. हाल ही में लक्ष्मण सिंह द्वारा चाचौडा को जिला बनाने की मांग को लेकर पदयात्रा निकालने की लिए सुर्खियों में थे.