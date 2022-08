गुना। मध्य प्रदेश के गुना में बारिश ने कहर बरपा रखा है. राघोगढ़ तहसील में कई जगह मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं. साथ ही फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है. इसी के चलते राघोगढ़ के विधायक जयवर्धन सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात की. जयवर्धन सिंह ने क्षतिग्रस्त मकानों के सर्वे के लिए तहसीलदार को फोन पर सूचना दी. ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए जयवर्द्धन सिंह ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा करने की बात भी कही है.

जयवर्धन सिंह ने लिया बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा

Jyotiraditya Scindia ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया सर्वे, ग्रामीणों की मांग जल्द पूरा करने के लिए कलेक्टर को दिया निर्देश

गुना जिले में 102 गांव बाढ़ से प्रभावित: पार्वती नदी के किनारे बसे ग्रामीण इलाकों में बारिश ने कोहराम मचा का रख दिया था. सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं एरियल सर्वे के माध्यम से स्थितियों का जायजा लिया है. दिग्विजय सिंह के गृह नगर में भी बारिश ने अधोसंरचना को भारी नुकसान पहुंचाया है. गुना जिले में लगभग 102 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. प्रशासन द्वारा सर्वे कार्य शुरू कराया गया है.

