गुना। मध्य प्रदेश के गुना जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. मक्सूदनगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रघुनाथपुरा गांव में प्रिया लोधी और उसकी डेढ़ साल की बेटी का शव पार्वती नदी में मिला है. बेटी का शव के पल्लू से बंधा हुआ था. जिसने भी यह दृश्य देखा वह हैरान रह गया. सूचना पर पहुंची मक्सूदनगढ़ पुलिस ने दोनों के शव को नदी से निकालकर पोस्टमार्टम करवाया.

मायके पक्ष ने लगाए गंभीर आरोप: मृतक महिला प्रिया लोधी के मायके पक्ष के लोग ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं. मायके पक्ष का कहना है कि ''शादी के बाद से प्रिया को लगातार दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था. पैसों और प्लाट की मांग की जा रही थी, जिसके बारे में प्रिया ने उन्हें बताया भी था''. पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है.

पारिवारिक कलेश में गई जान: बताया जा रहा है कि प्रिया और माखन की शादी 3 वर्ष पहले हुई थी. लेकिन घर के लड़ाई झगड़ों के कारण कुछ समय पहले प्रिया मायके चली गई थी. माखन अपनी पत्नी को लेने उसके घर गया था. लेकिन जब प्रिया नहीं मानी तो माखन ने जहर खा लिया था. माखन का इलाज भोपाल में जारी है. वहीं मृतक प्रिया के परिजनों ने उसके ससुरालवालों पर दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए है.

