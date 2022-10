गुना। कुंभराज थाना क्षेत्र के कडैया कला गांव में एक ही परिवार की 3 बच्चियों की पानी में डूबने से मौत हो गई. सुहाना मीना, प्रज्ञा मीना और ऋतु मीना खेलने के लिए घर से निकली थीं, लेकिन पानी में डूबने से तीनों बहनों की दर्दनाक मौत हो गई. बताया जा रहा है, सड़क ठेकेदार द्वारा मिट्टी खोदने के बाद बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे, जिसमें बारिश का पानी भरा हुआ था. तीनों बहने जब खेल रही थीं, उसी वक्त वे पानी से भरे गड्ढे में गिर गई. जब देर शाम तक तीनों बच्चियां घर वापस नहीं लौटी, तो परिजनों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की. लेकिन बच्चियों का कुछ भी पता नहीं चल सका.

Death By Drowning: मंदसौर में खदान में नहाने गए 4 बच्चे डूबे,मौत, सभी के शव बरामद

तीन बच्चियों की मौत से मचा कोहराम: ठेकेदार की लापरवाही से 3 मासूमों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई. देर रात लगभग 11 बजे बच्चियों के शव पानी के ऊपर तैरते हुए दिखाई दिए. जिसकी जानकारी मिलते ही परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को बरामद किया. बच्चियों में सबसे बड़ी सुहाना थी, जिसकी उम्र 9 वर्ष थी. बाकी दोनों बच्चियां उससे छोटी थीं और खेलने के लिए घर के बाहर गई थी. बच्चियों की मौत के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरु कर दी है. (three girls died due to drowning in guna) (chaos in family due to death of three girls) (Guna three Death by Drowning)