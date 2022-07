गुना। मध्य प्रदेश के गुना जिसे से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. मक्सूदनगढ़ तहसील के एक गांव में ग्रामीण और स्कूली बच्चे रस्सी को पकड़कर नदी पार करने को मजबूर हैं. विद्याथी जान जोखिम में डालकर रंजाना नदी पार कर स्कूल पहुंचते हैं. ग्रामीणों ने ​कई बार जिम्मेदार लोगों से शिकायत की. लेकिन अब तक उनकी सुनवाई नहीं हुई.

रस्सी के सहारे नदी पार कर स्कूल जाते हैं बच्चे

रस्सी के सहारे स्कूल जाने का वीडियो वायरल: मामला गोचा आमल्या ग्राम पंचायत के बंजारीपुरा गांव का है. यहां पर करीब 8 से 10 लोगों के घर बने हुए हैं. जिनके छोटे-छोटे बच्चों का रस्सी के सहारे स्कूल जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. गांव में आने जाने का रास्ता नहीं होने के कारण बंजारीपुरा में रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. बारिश के दिनों में रास्ते के बीच में एक बड़ा सा नाला निकल रहा है. उस नाले पर बारिश के दिनों में गांव के लोग दोनों और पेड़ों से 2 रस्सियों को बांध देते हैं. उन रस्सियों के सहारे फिर गांव के लोग रास्ते को पार करते हैं. अपने रोजमर्रा का सामान भी मात्र एक रस्सी के सहारे गांव तक पहुंचाया जाता है.

दुर्घटना का इंतजार कर रहे अधिकारी-कर्मचारी: मासूम बच्चों को जान जोखिम में डालकर पुल पार करते देखकर हर कोई हैरान है. इस मामले का वीडियो वायरल होने के बाद अब देखना होगा कि बंजारीपुरा गांव में रहने वाले लोगों की समस्या का समाधान कब तक हो पाता है. शासन प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी रस्सियों के सहारे गुजर रहे छोटे-छोटे बच्चों के साथ कोई दुर्घटना होने का इंतजार करते हैं, यह हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा.

