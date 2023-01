गुना। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के गृह नगर में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा-कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है. भाजपा और कांग्रेस ने अपने-अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. नगरीय क्षेत्र की 24 सीटों के लिए दोनों ही दलों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं. भाजपा कांग्रेस के अलावा 25 निर्दलीय उम्मीदवार भी समीकरण बिगाड़ने के लिए मैदान में कूद चुके हैं. (Congress and bjp declared candidates)

यहां कांग्रेस का हमेशा रहा है दबदबाः राघोगढ़ नगरपालिका में वैसे तो हमेशा से ही कांग्रेस का दबदबा रहा है. पूर्व में भी कांग्रेस ने भाजपा को पटखनी देते हुए प्रचंड जीत दर्ज की थी. कांग्रेस ने इस बार के चुनाव में भी रणनीति बनाते हुए पूर्व भाजपा नेता दिलावर खान मंसूरी को पार्टी में शामिल कर लिया. कुछ अन्य नेताओं को भी कांग्रेस ने पार्टी में शामिल करते हुए भाजपा पर दबाव बनाने की कोशिश की है. वहीं भाजपा ने भी कांग्रेस की घेराबंदी शुरू कर दी है. भाजपा दिग्विजय सिंह के गढ़ में सेंधमारी की फिराक में है. मध्यप्रदेश BJP के प्रभारी मुरलीधर राव भी कुछ समय पूर्व राघोगढ़ पहुंचे थे. मुरलीधर राव ने चुनाव से ठीक पहले रणनीति तैयार करते हुए कोर टीम के साथ बैठक भी की थी. दिग्विजय सिंह के गढ़ में भाजपा पार्टी का ध्वज लहराना चाहती है. BJP नेता दिग्विजय सिंह के पुत्र व राघोगढ़ विधायक जयवर्द्धन सिंह को पटखनी देने की कोशिश में जी जान से जुटे हुए हैं. (Congress has always dominated here)

राघोगढ़ नगरपालिका परिषद में हैं 24 वार्डः नगरपालिका का क्षेत्रफल काफी फैला हुआ है. राघोगढ़ नगरपालिका में GAIL और NFL जैसे नवरत्न संस्थान भी हैं. राघोगढ़ नगरपालिका को अच्छा खासा रिवेन्यू भी इन संस्थानों से प्राप्त होता है. इसी रिवेन्यू से राघोगढ़ क्षेत्र का विकास किया जाता है. भाजपा चाहती है कि किसी भी तरह से राघोगढ़ नगरपालिका की सीट पर अपना अध्यक्ष बैठाया जाए, जिससे पार्टी का वर्चस्व बढ़ सके. हालांकि भाजपा की रणनीति कितनी सफल हो पाती है ये चुनाव के नतीजों से ही साफ हो जाएगा. लेकिन इतिहास को उठाकर देखें तो राघोगढ़ नगरपालिका पर हमेशा से ही कांग्रेस और राघोगढ़ राजपरिवार का दबदबा रहा है. आगामी 20 जनवरी को राघोगढ़ में नगरपालिका चुनाव के लिए वोटिंग की जाएगी. (There are 24 wards in raghogarh municipal council)