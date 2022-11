गुना। जिले में बिना प्लानिंग के खोदी जा रही है सड़क, सीवर लाइन प्रोजेक्ट, नलजल योजना के बाद अब gas pipeline से सड़कों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं. गुना में जारी तीन प्रोजेक्टों ने शहर की तस्वीर बदलकर रख दी है. इन प्रोजेक्ट ने शहर की सड़कों को छलनी कर के रख दिया है.

पूरे शहर में सड़कों को खोद दिया गयाः जगह-जगह मिट्टी के बड़े-बड़े ढेर लगा दिए गए हैं. शहर में ज्यादातर मार्ग बाधित हो गए हैं. जिसके चलते गुना शहर की गति थम सी गई है. सीवर लाइन प्रोजेक्ट (projects) की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि उसे देखने वाला भी कोई नहीं है. गुजरात की कंपनी द्वारा sewer line project का काम किया जा रहा है. कंपनी के कई कर्मचारी काम छोड़कर भाग गए हैं. सीवर लाइन के लिए गली मोहल्लों तक में सड़क खोद दी गई है. यह अब स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है. दूसरी ओर नलजल योजना के लिए भी कई जगह सड़क खोदी गई है. सड़क खोदने के बाद उसे केवल मिट्टी से बंद कर दिया जाता है. करोड़ों रूपये की लागत से निर्मित सड़कों को छलनी कर दिया गया. जिला प्रशासन भी लोगों की परेशानी समझने को तैयार नहीं है. न ही कंपनी के खिलाफ कोई सख्त एक्शन ले रहा है. (difficult for citizens to leave)

प्रोजेक्ट पूरा होने में लगेगा काफी समयः शहर में अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है. IOC कंपनी का कहना है कि पिछले 90 दिनों में शहर की 6 कॉलोनियों में लाइन बिछाकर करीब 1 हजार घरों में गैस की डायरेक्ट सप्लाई शुरू कर दी जाएगी. कंपनी द्वारा शहर के हनुमान चौराहे से लेकर जय स्तंभ चौराहे तक मेन पाइपलाइन बिछाने का काम जारी है. कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर आलोक चौरसिया ने बताया कि 90 दिनों में पहला चरण पूरा हो जाएगा. बहरहाल एक साथ तीन प्रोजेक्टों ने शहर की कमर तोड़ कर रख दी है. प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में अभी काफी समय लगेगा. जिस प्रकार से सड़कों को खोदकर शहर की तस्वीर बिगाड़ी जा रही है उसके ऊपर कलेक्टर ने अब तक कोई सलहत कार्रवाई नहीं की है. शहर के मुख्य मार्ग पूरी तरह से ब्लॉक हो गए हैं, आवागमन भी बाधित हो गया है. (It will take a long time to complete the project)