Uma Bharti on One Nation One Election: उमा भारती ने 3 महीने में सभी तरह के चुनाव कराने की वकालत की भेजेंगी सुझाव. उमा भारती ने ट्वीट कर कहा कि मेरा तो यह भी प्रस्ताव है कि लोकसभा के साथ विधानसभा और इन चुनावों के परिणाम के एक महीने के बाद स्थानीय निकायों और पंचायत व्यवस्था के चुनाव भी करा देने चाहिए. तीन महीने में समस्त चुनावी गतिविधियों को संपूर्ण करके सभी राज्यों को एवं देश को सुख से एवं निर्बाध चलने देना चाहिए. इस हेतु माननीय रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में जो समिति बनी है, मैं इन सुझावों को उन्हें भी भेजूंगी.