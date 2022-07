डिंडौरी। मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (Pradhan Mantri gramin sadak yojana) विभाग के अफसरों ने ऐसा कारनामा किया है जिसकी चर्चा अब पूरे प्रदेश में हो रही है. अफसरों द्वारा नियम कायदों को ताक पर रखकर जर्जर पुल के ऊपर ही नये पुल का निर्माण कराया जा रहा है. जिसे देखकर लोग हैरान हैं. तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पु​ल जगह-जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है. जो कभी भी धराशाई हो सकता था. कोई भी बड़ी घटना घट सकती है. लेकिन जिम्मेदार इस बात से बेखबर हैं.

डिंडौरी में सड़क योजना विभाग के अफसरों का कारनाम

ठेकेदारों की मनमनी, ग्रामीणों में आक्रोश: ग्रामीण इलाकों में बनाए जा रहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों के निर्माण में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है. सड़कों के निर्माण में मापदंडों और गुणवत्ता का कहीं भी ख्याल नहीं रखा गया. मटेरियलों के इस्तेमाल में भी तय मापदंड नहीं अपनाए जाते. डिंडौरी में पुल के निर्माण में गुणवत्ता का कितना ख्याल रखा जा रहा है जिसका अंदाजा तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है. डिंडौरी जिले के मेहंदवानी विकासखंड इलाके में कठौतिया से देवरगढ़ तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत साढ़े चार करोड़ की लागत से सड़क बनाई जा रही है. ताकि दर्जनों ग्राम हाइवे से जुड़ सकें और उन गांवों का संपूर्ण विकास हो. लेकिन सड़क व पुलों के निर्माण में ठेकेदार की मनमानी के कारण ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है.

दो साल बाद भी नहीं बन सकी सड़क

दो साल बीते लेकिन नहीं बन सकी सड़क: 4 करोड़ 55 लाख रूपये की लागत से 9 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण करीब दो साल से चल रहा है लेकिन ठेकेदार की मनमानी के चलते अब तक सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है. इस मामले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अफसर कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं. इधर शहपुरा एसडीएम काजल जावला ने जांच का आश्वासन दिया है. (Road Construction in Dindori) (Negligence in construction in Dindori) (Corruption in Pradhan Mantri Gram sadak Yojana) (New bridge built over a dilapidated bridge)