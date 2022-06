धार। मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election 2022) के चलते उम्मीदवार अपनी पंचायतों के लिए दावेदारी में जुटे हैं और ग्रामीणों के वोटों के सहारे अपनी जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं. ऐसे में मनावर जनपद की 64 ग्राम पंचायतों में से एक ग्राम पंचायत गणपुर ने अपने आप में एक नया इतिहास लिख दिया है. इस ग्राम पंचायत में सभी पंच व सरपंच के रूप में महिलाएं निर्विरोध रूप से चुनी गई हैं, जो अपने आप में अनूठा उदाहरण भी बन गया है.

गणपुर में हैं एक हजार 492 वोटर: 2 हजार 447 जनसंख्या वाले गणपुर में 1 हजार 492 वोटर हैं. यहां एक सरपंच और 13 पंचों का चुनाव होना था. जिसमें सभी ग्रामीणों ने आपसी सहमति से निर्णय लेते हुए सुशीला पांचाल पति रामाजी पांचाल को ग्राम गणपुर का महिला सरपंच निर्विरोध रूप से चुन लिया. इसके साथ ही 13 महिला पंच भी निर्विरोध रूप से चुन लिए गए.

प्रशासन का समय और खर्च बचाया: ग्रामीणों ने इस फैसले से प्रशासन का समय और खर्च बचाने के साथ ही उम्मीदवार का प्रचार में लगने वाला खर्च भी बचा लिया. ग्रामीणों ने महिला शक्ति को गांव की बागडोर सौंप कर सराहनीय काम किया है. इस दौरान सरपंच और सभी पंचों का भव्य स्वागत भी किया गया. ग्रामीणों ने चुने गए पंच-सरपंच से क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी लाने वह ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ बनाने की उम्मीद भी लगाई है.

