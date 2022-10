देवास। जिला अस्पताल देवास में प्रतिदिन 30 से 35 गर्भवती महिलाओं का प्रसव होता है, इसमें सामान्य एवं ऑपरेशन के माध्यम से प्रसव किए जाते हैं. जिले के दूरस्थ क्षेत्र से कुछ जटिल या हाई रिस्क केस रेफर होकर जिला अस्पताल में आते हैं. 02 अक्टूबर को खटाम्बा निवासी मुस्कान की प्रथम डिलेवरी के लिए परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. अस्पताल में स्टॉफ द्वारा जांच में पाया गया कि, पेट में तीन बच्चे हैं. इतना सुनते ही परिजनों में हड़बड़ी मच गई, लेकिन डॉक्टर्स ने नॉर्मल डिलीवरी होने का आस्वासन दिया. (Woman gave birth to three girls) (Birth of three girls in Dewas Hospital)(Three newborns with mother are healthy).

दो बालक और एक बालिका की डिलीवरी: जिला अस्पताल देवास के स्टॉफ ने ट्रिपल बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी कराई है, ये बात इलाके में ही नहीं अब प्रदेश में चर्चा का विषय है. हालांकि, जब गर्भवती महिला के परिजनों के कान में इस बात की जानकारी लगी की पेट में तीन बच्चे हैं तो उनके होश उड़ गए, लेकिन डॉक्टरों की समझाइश और नॉर्मल डिलीवरी के बाद राहत की सांस ली.

मां और बच्चे स्वस्थ: पहले बच्चे का वजन 1.18 किलोग्राम, दूसरे बच्चे का 1.18 किलोग्राम तथा तीसरे बच्चे का 1.08 किलोग्राम है, मां और बच्चे दोनों स्वस्थ हैं. जिला चिकित्सालय के आरएमओ डॉ. अजय पटेल ने बताया कि, 2 अक्टूबर को खटाम्बा निवासी मुस्कान की प्रथम डिलीवरी थी. डॉक्टर टीम द्वारा जांच में पाया गया कि, पेट में तीन बच्चे हैं, जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है. ड्यूटी पर नर्सिग ऑफिसर डिम्पल गुप्ता और सुजाता मेश्राम द्वारा सफलतापूर्वक दो बालक और एक बालिका की डिलेवरी कराई गई. एसएनसीयू (SNCU) चिकित्सक डॉ. कार्तिक एवं नर्सिंग ऑफिसर सौम्या द्वारा बच्चों की स्वास्थ्य जॉच की गई. (Woman gave birth to three girls) (Birth of three girls in Dewas Hospital)(Three newborns with mother are healthy).