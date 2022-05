देवास। जिला अस्पताल देवास में प्रतिदिन 30 से 35 गर्भवती महिलाओं का प्रसव होता है. इसमें सामान्य एवं ऑपरेशन के माध्यम से प्रसव किये जा रहे हैं. जिले के दूरस्थ क्षेत्र से कुछ जटिल या हाई रिस्क केस रेफर होकर जिला अस्पताल में आते हैं. जिले के सतवास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से रेफर होकर नगमा पति सफीक (उम्र 21 वर्ष) जिला अस्पताल पहुंची. जिला अस्पताल में स्टॉफ, चिकित्सक द्वारा जांच में पाया गया कि महिला को दर्द के साथ बच्चादानी का मुंह खुला हुआ है और पेट में तीन बच्चे हैं.

धर्मांतरण मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले- मिशनरी स्कूलों पर निगाह रखेगी इंटेलिजेंस

टीम ने सफल ऑपरेशन किया : इस कारण यहां रेफर किया गया है. यह देखकर तत्काल ऑपरेशन(सीजर ) की आवश्यकता महसूस की गई. डॉ. साधना वर्मा स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉ. उर्वशी कुमावत पीजीएमओ, डॉ. प्रदीप जयंत एनिस्थिसीया, डॉ. वैशाली निगम चाइल्ड स्पेशलिस्ट,नर्सिंग ऑफिसर पार्वती एवं शिवानी की टीम ने सफल ऑपरेशन किया और तीन बालिकाओं का जन्म हुआ. ऑपरेशन के पश्चात तीनों बालिकाएं एवं माँ पूर्ण स्वस्थ हैं. पहले बच्चे का वजन 1.89 kg,दूसरे बच्चे का 1. 75 kg, तीसरे बच्चे का 1. 87 है, जो पूर्ण स्वस्थ हैं. इनको ऑब्जरवेशन में आईसीयू में रखा गया है.

(Woman gave birth to three girls) (Birth of three girls in Dewas Hospital) (Three newborns with mother are healthy)