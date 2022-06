देवास। सोमवार दोपहर में कन्नौद के पास ग्राम जंजालखेड़ी में ट्रैक्टर और कार की जोरदार भिडंत हो गई. ट्रैक्टर से टक्कर के बाद कार कई फ़ीट दूर सड़क किनारे जा गिरी. वहीं हादसे में ट्रैक्टर के आगे के पहिये भी टूट गए. ट्रैक्टर- ट्रॉली बीच सड़क पर पलट गई.

ट्रैक्टर व कार की भिड़ंत कार के उड़े परखच्चे

एक की मौत, साथी घायल : इस हादसे में आदर्श पिता नारायण विश्वकर्मा उम्र 20 साल निवासी रेहटी जिला सीहोर की मौके पर मौत हो गई और अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के चलते राजमार्ग पर जाम लग गया.घटना की सूचना मिलने पर कन्नौद थाना प्रभारी शिवमूरत यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँचे.

रोड पर लग गया जाम : पुलिस ने जेसीबी की सहायता से ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोड से हटाया. उसके बाद यातायात सुचारू रूप से चालू हुआ. हादसे की सूचना मिलने पर क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा कन्नौद के सिविल अस्पताल पहुँचे और मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाया. (Tractor and car collide car blown up) (Tractor wheels separated in accident) (One person dead in road accident)