देवास। जिले की बागली थाना पुलिस ने एक शातिर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस गिरोह के पास से 110 बाइक और 4 चार पहिया वाहन बरामद हुए हैं. जिनकी कीमत करीब दो करोड़ रुपए है. गिरोह के सदस्य देवास, इंदौर,भोपाल सहित आसपास के जिलों में बड़े ही शातिराना ढंग से वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे. पुलिस को पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में और भी खुलासे होने की उम्मीद हैं. (Dewas crime news vehicle thief gang)

जटाशंकर के जंगलों में छिपा रखे थे वाहनः देवास जिले की बागली थाना पुलिस ने एक ऐसे वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया हैं, जो बाइक चुराने में माहिर था. इनके पास से पुलिस को 110 बाइक और 4 चारपहिया वाहन बरामद हुए हैं. यह सभी वाहन इन बदमाशों ने चोरी कर जटाशंकर के जंगल में छिपा रखे थे. गिरोह के सदस्य चोरी के बाद ग्रामीण क्षेत्र में बाइक व उनके पार्ट्स को सस्ते दामों में बेच देते थे. मामले में पुलिस ने आरोपी दिनेश बछानिया, निवासी नयाखुट जटाशंकर थाना बागली, लक्ष्मण उर्फ लक्की निवासी पेडमी थाना खुड़ैल(इंदौर) और एक नाबालिग निवासी डेहरी बोरी थाना बागली को गिरफ्तार किया है.आरोपी चोरी के वाहनों का इस्तमाल अवैध शराब और लकड़ी तस्करी में भी करते थे. (vehicles were hidden in forests of Jatashankar)

होशंगाबाद में वाहन चोर गिरोह का खुलासा: 17 लाख की 34 मोटरसाइकलें जब्त, वाहन चेकिंग में पकड़ा गया सरगना

वाहनों को डिस्मेंटल करके उनके पार्ट्स बेच देते थेः एसपी डॉ. शिवदयाल सिंह ने पुलिस परेड ग्राउंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करते हुए बताया कि यह गिरोह शहरी क्षेत्र से बाइक चोरी करता था और उन्हें डिस्मेंटल कर उनके पार्ट्स बेच देते थे. हमने बाइक के नंबर व चेचिस नंबर जारी किए हैं. जिन लोगों की यह बाइक चोरी हुई थी वह हमसे संपर्क कर सकते हैं. गिरोह के सदस्य देवास, इंदौर,भोपाल सहित आसपास के जिलों में बड़े ही शातिराना ढंग से वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे. पुलिस को पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में और भी खुलासे होने की उम्मीद हैं. (Used to dismantle vehicles and sell their parts)