देवास। जिले के सोनकच्छ पिपलरावा की पहाड़ी पर स्कूली बच्चों से भरी तूफान गाड़ी पलटी खा गई. वाहन में करीब 15 छात्राएं सवार थीं. बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ है. सभी घायल छात्राओं को इलाज के लिए सोनकच्छ अस्पताल ले जाया गया है. मौके पर लोगों की भीड़ इकठ्ठा हो गई और हंगामा शुरू हो गया.

सड़क की हालत खस्ताहाल: दरअसल ये छात्राएं ग्राम निपानिया हूरहूर के पिपलरावा शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल की बताई जा रहीं है. अचानक पहाड़ी पर वाहन के ब्रेक फैल होने से हादसा हो गया. जानकारी मिलते ही पिपलरावा पुलिस थाना प्रभारी सीएल कटारे अपनी टीम के साथ पहुंचे. बता दे कि सड़क की हालत बहुत खराब है, आये दिन यहां पर वाहन दुर्घनाग्रस्त होते हैं. दरअसल यह सड़क विवादित है, जिसके कारण इसे बनाया नहीं जा रहा है. कुछ लोगों का कहना है कि यह उनकी निजी भूमि है. जिसको लेकर कोर्ट में भी मामला विचारनीय है. जिसके कारण सड़क का काम अधूरा है. खराब सड़क के कारण रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं. मौके पर मौजूद लोगों ने नारेबाजी करते हुए विरोध किया व चक्काजाम भी किया.