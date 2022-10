दतिया। जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया. दिनारा रोड स्थित चोपरा गांव के पास किसी अज्ञात वहां ने एक मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए. जिन्हें इलाज के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने पुत्र को मृत घोषित कर दिया और पिता को इलाज के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरु कर दी है.

अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर: जानकारी के अनुसार, दतिया के जिगना थाना क्षेत्र का रहने वाला प्रतिपाल यादव (उम्र 40 वर्ष) अपने उम्र 62 वर्षीय पिता विजय पाल सिंह यादव के साथ बाइक से दतिया जा रहा था. दतिया दिनारा रोड पर चोपरा गांव के पास किसी अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में पिता पुत्र गंभीर घायल हो गए, घायल पिता पुत्र को संजीवनी 108 की मदद से जिला चिकित्सालय लाया गया. जहां चिकित्सकों ने बेटे प्रतिपाल को मृत घोषित कर दिया एवं पिता विजय पाल सिंह को प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर किया गया

परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

परिजनों ने लगाए हत्या के आरोप: सूचना पर मौके पर पहुंची सिविल लाइन थाना पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है. पुलिस बाइक को टक्कर मारने वाले वाहन को भी तलाश करने में जुटी है. वहीं मृतक प्रतिपाल का भाई अर्जुन इसे दुर्घटना न मानते हुए हत्या का प्रकरण करार दे रहा है. अर्जुन के अनुसार चुनावी रंजिश के चलते हत्या की नियत से यह एक्सीडेंट करवाया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

