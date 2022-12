दतिया। प्रदेश के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा अपने दो दिवसीय प्रवास के दौरान दूसरे दिन दतिया के प्रसिद्ध तीर्थ भगवान भास्कर की नगरी उनाव बालाजी पहुंचे. जहां उन्होंने त्रेतायुग कालीन सूर्य यंत्र के दर्शन कर भगवान भास्कर का जल अभिषेक किया एवं पुष्प अर्पित किए. तत्पश्चात उनाव बालाजी स्थित पहूज नदी पर 4 करोड़ से अधिक राशि से बनने जा रहे स्टॉप डैम सहित पुल निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया. गृहमंत्री दतिया में तमाम कार्यक्रमों में शामिल हुए. (Datia home minister dr narottam mishra)

डैम निर्माण कार्य 1 दिन भी बंद न होने के दिए निर्देशः गृहमंत्री ने अपने उद्बोधन में डैम निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदार को काम की गुणवत्ता को लेकर अच्छा काम करने के निर्देश दिए. गृहमंत्री ने काम बंद न करने की बात भी ठेकेदार से कही. गृहमंत्री ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा यदि पुल का काम 1 दिन भी बंद होता है, तो इसकी सूचना मुझे या भांडेर विधायक रक्षा सुरूर नेहा को तत्काल प्रभाव से दीजिएगा. गृहमंत्री ने भांडेर विधायक रक्षा करो याद की मांग पर उनाव बालाजी में स्टेडियम प्रांगण बनाने के लिए तत्काल प्रभाव से तहसीलदार एवं पटवारी को स्टेडियम के लिए जमीन देने के निर्देश मंच से ही दिए. गृहमंत्री ने मंच के माध्यम से मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर भी जमकर भड़ास निकाली. (Instructions not to stop dam work even for a day)

BJP vs Congress कमलनाथ ने किया पुरानी पेंशन बहाली का ऐलान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज, काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है

कमलनाथ पर भी साधा निशानाः गृहमंत्री ने 5 दफा गेंती चलाकर स्टॉप डैम का कार्य प्रारंभ करवाया. तत्पश्चात ग्रह मंत्री दतिया नगर में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए. भूमि पूजन के अवसर पर पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया एवं सिंधिया समर्थक वर्तमान विधायक रक्षा संतराम सिरौनिया भी मौजूद रहे. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कमलनाथ जी बताएं आप ने जो वादे किए थे उनका क्या हुआ है. आप लगातार झूठ बोलने की राजनीति करते हैं. झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं. आज तक आपके द्वारा किसानों को कर्ज माफ नहीं किया गया. आपने किसी बेरोजगार को रोजगार नहीं दिया. गृहमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा आप युवाओं को ढोर चराने की बात कह रहे थे.अब आप लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं. (simple targets on kamalnath too) (Narottam mishra bhumi Pujan done for stop dam)