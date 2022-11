दतिया। संभागायुक्त दीपक सिंह शुक्रवार को दतिया पहुंचे. जहां उन्होंने मेडिकल चिकित्सालय में पहुंचे चिकित्सकों की बैठक लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए. इसके बाद संभागायुक्त ने बड़ौनी में सीएम राइज विद्यालय का निरीक्षण किया. उन्होंने विद्यालय का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया. सीएम राइज विद्यालय में लैब का निरीक्षण किया एवं भौतिकी की लैब प्रथक से चालू करने के निर्देश दिए. संभागायुक्त ने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य का भी जायजा लिया. (Deepak singh inspected school and medical college)

नए मतदाताओं के नाम जोड़ने में न हो ढिलाई

नए मतदाताओं के नाम जोड़ने में न हो ढिलाईः उन्होंने मतदान केंद्र पर बीएलओ को निर्देश देते हुए कहा 18 वर्ष उम्र पूर्ण कर चुके युवाओं के नाम प्राथमिकता के तौर पर सूची में जोड़े जाएं. वहीं मृत या स्थान छोड़कर चले गए मतदाताओं के नाम काटने में भी हीला हवाली न की जाए. इस अवसर पर संभागायुक्त के साथ कलेक्टर संजय कुमार, जिला पंचायत सीईओ कमलेश भार्गव, AdM रूपेश उपाध्याय, ACEO धनंजय मिश्रा, मेडिकल कॉलेज के डीन दिनेश कुमार उदैनिया तथा जनपद सीईओ गिरिराज दुबे मौजूद रहे. संभागायुक्त दीपक सिंह ने नगर पंचायत बड़ौनी में फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 के कार्यक्रम के तहत मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने, हटाने एवं सुधार कार्य का मतदान केंद्र पर जाकर अवलोकन कर बीएलओ से चर्चा कर जानकारी ली. दीपक सिंह ने कलेक्टर संजय कुमार एवं अन्य अधिकारियों के साथ बड़ौनी में सीएम राइज स्कूल परिसर में बनाये गए मतदान केंद्र का निरीक्षण किया. (No laxity in adding names of new voters)

सुपरवाइजर करें 10 बीएलओ के कार्य का निरीक्षणः दीपक सिंह ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देश दिए कि ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो गई है. उनकी सूची संबंधित मतदान केंद्र के बीएलओ को उपलब्ध करायें. जिससे बीएलओ मृतक मतदाताओं के नाम आसानी से काट सके. उन्होंने उपजिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी मतदान केंद्रो पर फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के बैनर एवं फ्लैक्स भी लगाये जाएं. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महाविद्यालयों एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूलों के ऐसे छात्र-छात्रायें जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके है. उन्हें नाम जुड़वाने हेतु प्रत्येक शिक्षण संस्थाओं में एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें. उन्होंने निर्देश दिए कि 8 से 10 बीएलओ के कार्य का सुपरवाइजर भी निरीक्षण करें. (supervisor should inspect the work of 10 BLO)

सीएम राइज स्कूल और मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया

मेडिकल कॉलेज का किया विजिटः ग्वालियर संभाग आयुक्त दीपक सिंह की अध्यक्षता में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया की कार्यकारिणी समिति की बैठक सम्पन्न हुई. बैठक में विभिन्न स्वीकृतियों के प्रस्तावों पर चर्चा कर स्वीकृतियां प्रदान की गई. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया के सभाकक्ष में चिकित्सा महाविद्यालय के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष, चिकित्सक तथा संबंधित विभागों के अधिकारीगण आदि उपस्थित थे. संभाग आयुक्त सिंह ने बैठक चिकित्सकों को संबोधित करते हुए निर्देश दिए कि दतिया चिकित्सा महाविद्यालय शासन की मंशा के अनुरूप संचालित हो और ऐसे प्रयास किये जाएं कि दतिया कि जनता को मेडिकल कॉलेज की बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें प्राप्त हो. उन्होंने बताया कि दतिया चिकित्साल महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं का पहला बैच अगले वर्ष पास आउट होगा. मेडिकल कॉलेज का वार्षिक उत्सव पूरी गरिमा और भव्यता से आयोजित किया जाएगा. बैठक में गत 24 अगस्त को आयोजित कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिए गए पालन प्रतिवेदन पर चर्चा की गई. (visited medical College)