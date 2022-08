दमोह। दमोह से मोहन्द्रा जा रही ताज बस सर्विस की एक बस ने ग्राम कोटा में गुरुवार सुबह दो मासूमों को रौंद दिया. कोटा गांव के रहने वाले राघवेंद्र ढीमर (10 साल) और विवेक ढीमर (8 साल) दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. ग्रामीणों ने बताया कि बस इतनी तेज गति में थी कि सड़क के किनारे खड़े हुए दोनों मासूम भी बस चालक को दिखाई नहीं दिए. बस की चपेट में आए दोनों मासूम की दर्दनाक मौत हो गई. दोनों बच्चों की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने बस में तोड़फोड़ कर दी और सड़क पर जाम लगा दिया.

हादसे के बाद बस चालक फरार : हादसे के बाद बस चालक फरार हो गया. ग्रामीणों ने उसका पीछा किया लेकिन वह पकड़ में नहीं आया. बताया जाता है कि दोनों मासूम अपनी मां के साथ रक्षाबंधन पर अपने मामा के घर आए हुए थे. लेकिन रक्षाबंधन की खुशियां देखते ही देखते मातम में बदल गईं. ग्रामीणों का कहना है कि सरकार ने भले ही कितनी नियम बना दिए हों लेकिन बेलगाम वाहनों की रफ्तार पर लगाम नहीं लग पा रही है. बस चालक ग्रामीण क्षेत्रों में धड़ल्ले से तेज रफ्तार से वाहन चलाकर लोगों को रौद रहे हैं.

Rewa Road Accident: 2 लोगों की मौत, सड़क पर तड़पता रहा घायल युवक, लोग बनाते रहे वीडियो

ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया : घटना की जानकारी मिलते ही पटेरा पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर आरोपी बस चालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया गया है. ग्रामीणों ने इस घटना पर रोष व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जिससे भविष्य में इस प्रकार का हादसा न हो.

Bus crushed two children, road accident in Damoh MP, Two child trampled by bus, Both died on spot