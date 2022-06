दमोह। कभी-कभी शादी समारोह में अजब-गजब किस्से देखने को मिलते हैं. ऐसा ही एक मामला दमोह के अंबेडकर भवन में आयोजित एक शादी समारोह में देखने को मिला. दरअसल, यहां पर नरसिंहपुर से एक बारात आई थी. रात में धूमधाम से बारात लगी और जयमाला भी हुई. उसके बाद वैवाहिक रस्में अदा की गई. लेकिन जैसे ही सुबह दुल्हन की विदाई का समय आया तो एकाएक पूरे परिसर में बवाल मच गया. क्योंकि दूल्हे ने अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर दीं. उसने सबके सामने अपने कपड़े उतार दिये.

शादी में दुल्हे ने उतारे कपड़े

दूल्हे ने मचाया हंगामा: विदाई के समय दूल्हे ने ऐसी हरकतें करना शुरू कर दी कि सब हैरान रह गए. दूल्हा ने सामान के साथ तोड़फोड़ कर दी. परेशान होकर दूल्हे के परिजनों ने उसे रस्सी से बांध दिया और किसी तरह बस में बैठाया. इतना सब होने के बाद भला दुल्हन के परिजन भी कहां पीछे रहने वाले थे. उन्होंने भी साफ-साफ दुल्हन की विदाई से इंकार कर दिया. कारण क्या था यह तो खुलासा नहीं हुआ है लेकिन वर पक्ष के लोग दहेज में मिला सामान समेट कर उदास मन से दूल्हे को वापस घर ले गए. अंदरूनी खबर ये भी है कि दूल्हे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी जैसे ही दुल्हन पक्ष को यह बात पता चली तो उन्होंने बेटी की विदाई से इंकार कर दिया.

बिना दुल्हन के दहेज लेकर लौटी बारात

थाने पहुंचा मामला: अब मामला महिला थाने तक पहुंच गया. महिला थाना प्रभारी सुषमा श्रीवास्तव का कहना है कि नरसिंहपुर की तरफ से एक बारात आई थी. रात में सारे कार्यक्रम होते रहे, लेकिन सुबह लड़के की हरकतों की वजह से दोनों पक्षों में विवाद हो गया. इसी के चलते लड़की के परिजनों ने विदाई करने से इंकार कर दिया. सही कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है. मामले की जांच की जा रही है.

