दमोह। मध्यप्रदेश के दमोह जिले का खंचारी गांव डायरिया की चपेट में है. बांदकपुर के निकट स्थित इस गांव में डायरिया फैलने से दो लोगों की मौत हो गई. जबकि 3 दर्जन से अधिक लोग बीमार हैं. जिनका अस्पताल में इलाज जारी है. घटना की जानकारी मिलने पर तत्काल स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है. बताया जा रहा है कि कुएं का दूषित पानी पीने के चलते लोग बीमार हुए हैं.

दमोह जिले में डायरिया से 2 की मौत कई बीमार

तीन दर्जन से अधिक लोगों को उल्टी-दस्त की ​​शिकायत: बारिश के मौसम में हर साल डायरिया फैलने के मामले सामने आते हैं. जिसमें कई लोगों की मौत भी हो जाती है. ताजा मामला बांदकपुर के निकटवर्ती ग्राम खंचारी का है. यहां अचानक 3 दर्जन से अधिक लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी. इसके बाद 2 लोगों की गांव में ही मौत हो गई. जिससे सारे गांव में अफरा तफरी मच गई. मृतकों में 40 वर्षीय पार्वती तथा 70 वर्षीय तिलक सिंह शामिल हैं.

3 दर्जन ग्रामीण डायरिया से पीड़ित: गांव में 3 दर्जन से अधिक लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई है. जिसके बाद मरीज आसपास के निकटवर्ती डॉक्टर के पास पहुंच गए. जबकि 7 लोगों सुरेंद्र सिंह (21 वर्ष), पवन (171 वर्ष), खुशबूबाई (10 वर्ष), मुन्नीबाई (35 वर्ष), कविता (40 वर्ष), सुनीता बाई (40 वर्ष) तथा ज्योति बाई (26 वर्ष) को गांव की सरपंच लोंगाबाई एक निजी जीप से लेकर तत्काल जिला अस्पताल पहुंची और उन्हें भर्ती कराया. सभी मरीज अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं.

Cholera Outbreak in Sagar: हैंडपंप का दूषित पानी पीने से फैला हैजा, 60 लोग अस्पताल में भर्ती, गांव में लगाया गया शिविर

बीमारी कैसे फैली पता नहीं: मरीजों के साथ आए गिरीश सिंह ने बताया की ''30-40 लोग बीमारी की चपेट में आ गए हैं. बीमारी कैसे फैली इसकी कोई जानकारी नहीं है. लोग बांदकपुर, हरदुआ और अन्य गांवों में डॉक्टर के पास इलाज कराने पहुंचे हैं. दो लोगों की गांव में ही मौत हो गई''.

पूरे गांव में मात्र दो कुएं: भर्ती मरीजों ने बताया की ''खंचारी गांव में मात्र 2 कुएं हैं. एक कुएं का पानी लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं और दूसरे कुएं का खर्च के लिए. पूरे गांव में एक भी हैंडपंप नहीं है. जिससे लोगों को परेशानी होती है. पूरा गांव आदिवासी बहुल है, जिसमें एक यादव तथा एकमात्र पाल परिवार है''. मौके पर पहुंची मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संगीता त्रिवेदी ने गांव में मौजूद बाकी लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया एवं जल स्रोतों का जायजा लिया. उन्होंने संभावना व्यक्त की है कि संभवत: कुआं का पानी दूषित हो गया है. जिसके पीने से सभी लोग बीमार हुए हैं.

(Diarrhea Outbreak in Damoh) (Two died due to diarrhea in Khanchari Damoh) (3 dozen sick due to diarrhea in Damoh)