छिंदवाड़ा। कुछ दिनों से जवाहर नवोदय विद्यालय सिंगोड़ी में सीनियर छात्रों द्वारा जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. हालांकि इसके पूर्व में भी रैगिंग का मामला सामने आया था. तब भी मामले को विद्यालय प्रबंधन और पालकों को समझा-बुझाकर सुलझा दिया था, किंतु इस बार फिर रैगिंग का नया मामला आया है. कक्षा ग्यारहवीं के कुछ सीनियर छात्रों द्वारा कक्षा नौवीं के छात्रों के साथ मारपीट के साथ ही अभद्रता की जाती है. उनसे कपड़े धुलवाए जाते हैं. बहुत दिनों तक जूनियर छात्र चुप रहे किंतु जब सब्र का बांध टूट गया तो उन्होंने घटनाक्रम की जानकारी अपने पालकों को दी. इसके बाद पेरेंट्स जवाहर नवोदय विद्यालय सिंगोडी कैंपस पहुंचे, जहां उन्होंने अपने बच्चों के साथ हुई मारपीट की शिकायत दर्ज कराई.

दसवीं के छात्रों से भी रैगिंग : दसवीं के छात्रों ने भी आवेदन देकर रैगिंग करने वाले ग्यारहवीं के छात्रों के पर कार्रवाई की मांग की है. हालांकि यह कोई पहला मामला नहीं है. इसके पहले भी अनेक ऐसे घटनाक्रम इस नवोदय विद्यालय में हो चुके हैं. फिर भी प्रबंधन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. इसी का नतीजा है कि नवोदय विद्यालय में रैगिंग करने की घटनाएं हो रही हैं. कार्रवाई नहीं होने से घटनाओं को अंजाम दे रहे छात्रों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं.

काम नहीं करने पर पीटते हैं सीनियर : जूनियर छात्रों ने अपने पालकों के साथ विद्यालय की प्राचार्या विद्या शरद जोशी को लिखित आवेदन देकर शिकायत की है कि कक्षा 11वीं के सीनियर छात्रों द्वारा रैगिंग की जाती है. कई दिनों से लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है. सीनियर छात्र उनसे बर्तन धुलाते व कपड़े धुलाते हैं. काम नहीं करने पर मारपीट करते हैं. इस बारे में प्रिंसिपल ने बताया कि नौवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के बालक अपने पालकों के साथ मेरे पास आए थे. उन्होंने बताया कि 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले कुछ छात्र उनके बच्चों से काम करवाते हैं. काम नहीं करने पर वे उनके साथ मारपीट करते हैं. इस बारे में उन्होंने 11वीं के छात्रों और उनके पालकों से बात की है. (Ragging in Jawahar Navodaya Vidyalaya) (Ragging in Navodaya Vidyalaya of Chhindwara) (junior students wash utensils and clothes)