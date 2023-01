छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने सरकार पर कसा तंज

छिंदवाड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने गृह जिले पहुंचे. जहां उन्होंने दो दिन पहले सपन्न हुई इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर कहा कि मध्यप्रदेश में आधा परसेंट से कम इन्वेस्टमेंट आया है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश को कितना इन्वेस्टमेंट आया है. जब तक विश्वास का माहौल नहीं बनेगा तब तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाला, यह सब नाटक नौटंकी है. (kamalnath said Its all a gimmick) (Not even half percent investment)

गौरीशंकर बिसेन के बयान पर कसा तंजः पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के बयान को लेकर भी तंज कसा है. गौरीशंकर ने अभी हाल ही में अधिकारियों को बहुत अभद्रतापूर्ण ढंग से फटकार लगाई थी. उनकी अधिकारियों के साथ इस तरह बातचीत और व्यवहार को लेकर पत्रकारों ने जब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कमलनाथ से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पिछला वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर का बर्ताव हमेशा से ऐसा ही रही रहा है. खासतौर से आदिवासियों के विरुद्ध ऐसा अक्सर देखने को मिलता है. (Taunted on gaurishankar bisen statement)

गोविंद सिंह ने भी शिवराज को लिया था आड़े हाथोंः प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इन्वेस्टर्स समिट को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और उनकी सरकार हमेशा विपक्षी कांग्रेस के निशाने पर रही है. कमलनाथ के पहले नेताप्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने भी सवाल खड़े किए थे. उन्होंने शिवराज सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि मध्यप्रदेश की सरकार ने प्रदेश का नाम समूचे विश्व में कलंकित किया है. उन्होंने उदाहरण पेश करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हॉल में जबरन घुस गए. जिस हॉल की क्षमता 3000 थी वहां 6000 हजार लोग घुस गए. जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया था. (Govind singh also taken shivraj in a cold shoulder)

विदेशी मेहमानों को वापस लौटना पड़ाः विदेश से आए हमारे मेहमान भारतीय प्रवासी ( NRI) बाहर खड़े रहे. जब उन्होंने हॉल के अंदर जाने का आग्रह किया तो कहा गया कि बाहर टीवी लगी है, उसमें आप देख सकते हैं.अगर उनको टीवी में ही देखना था तो अमेरिका और लंदन में घर बैठकर देख सकते थे फिर उन्हें यहां क्यों बुलाया. कई मेहमानों ने टीवी के सामने शिवराज सिंह को बुरा-भला कहा. जिस पर शिवराज सिंह को मंच से माफी मांगनी पड़ी थी. मेरी नजर में यह माफी सिर्फ ढोंग है. अगर उन्हें माफी ही मांगनी है तो विदेश में रोड शो करके माफी मांगे. (Govind singh said cm should apologize) (Foreign guests had to return)