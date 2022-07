छिंदवाड़ा। नगरीय निकाय के दूसरे चरण की मतगणना में छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखा दी है. दो नगर पालिका समेत सात नगर परिषदों में से कांग्रेस ने छह नगर परिषदों में जीत दर्ज की है. वहीं भाजपा ने एक नगर पालिका और एक नगर परिषद में जीत दर्ज की है. परासिया नगर पालिका में दोनों पार्टी ने बराबर सीटें हासिल की हैं.

ये हैं परिणाम :

नगर पालिका परिषद चौरई 15 वार्ड में से भाजपा 09, कांग्रेस 06

नगर पंचायत परिषद बिछुआ के 15 वार्ड में से भाजपा 12, कांग्रेस 01, निर्दलीय 02

नगर पंचायत परिषद चांद 15 वार्ड में से भाजपा 07, कांग्रेस 08

नगर पंचायत परिषद पिपलानारायणवार 15 वार्ड में से कांग्रेस 08 और भाजपा 07

नगर पंचायत परिषद लोधीखेड़ा के 15 वार्ड में से 10 कांग्रेस, 05 भाजपा

नगर पंचायत परिषद बड़कुही के 15 वार्ड में से 11 कांग्रेस, 04 भाजपा

नगर पंचायत परिषद चांदामेटा 15 वार्ड में से 10 कांग्रेस, 04 भाजपा 01 निर्दलीय

नगर पंचायत परिषद न्यूटन चीखली के 15 वार्ड में से 09 कांग्रेस 05 भाजपा 01 निर्दलीय

नगर पालिका परिषद परासिया 21 वार्ड में से 10 कांग्रेस, 10 भाजपा 01 निर्दलीय

परासिया के एक वार्ड में भाजपा का बागी जीता : छिंदवाड़ा की सबसे बड़ी नगर पालिका परासिया में 21 वार्ड हैं. जिसमें 10 वार्डों में भाजपा ने कब्जा किया तो वहीं 10 वार्डों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है. वार्ड नंबर 16 में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है. वार्ड नंबर 16 से जीतने वाले निर्दलीय प्रत्याशी भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर बगावत कर चुनाव लड़े थे. अंदाजा लगाया जा रहा है कि परासिया में भाजपा बागी को मना कर अध्यक्ष बना सकती है. (Congress dominates in Kamal Nath stronghold) (Congress 6 out of 9 city councils) (In Chhindwara BJP in two seats)