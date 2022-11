छिन्दवाड़ा। देश के प्रथम प्रधानमंत्री Jawaharlal Nehru की जयंती पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. नेताद्वय ने नेहरू जी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्जवलित व पुष्प अर्पित कर उनका स्मरण करते हुये नागपुर रोड स्थित लॉन में आयोजित बाल कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन में बाल कांग्रेस के साथ बाल दिवस मनाया. (children day bal congress)

असली ज्ञान कक्षा के बाहर ही मिलता हैः मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज पंडित Jawaharlal Nehru जी की जयंती है. हम सभी उनकी जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं. मप्र और छिन्दवाड़ा का भविष्य आप लोगों के हाथों में है. स्कूल की कक्षा में आप शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन ज्ञान आपको कक्षा के बाहर प्राप्त होता है. ज्ञान जीवन भर सतत हासिल करना चाहिए. अपने सम्बोधन में कमलनाथ ने आगे कहा कि अपना देश सबसे अलग है. मैं हमेशा यह बात कहता हूं कि हमारे देश जैसा पूरे विश्व में कोई नहीं है. संस्कृति, सभ्यता और अनेक विभिन्नता के बाद भी पूरा देश एक झंडे के नीचे खड़ा है. पूरा विश्व हमारे देश की ओर देखता है कि कैसे अनेकता के बाद भी एक झण्डे के नीचे खड़ा है. देश की आजादी में कांग्रेस के महान देशभक्त नेताओं ने अपनी कुर्बानी दी इसके बाद भी हमारे सामने अनेक चुनौतियां थी. (you get education in school knowledge get outside)

नेहरू जी जैसे देश भक्तों के संघर्ष पर हो रहा हमलाः कमलनाथ ने आगे कहा कि Pandit Jawaharlal Nehru देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि अखण्डता कायम रहे. देश उसी संस्कृति पर चलेगा, जिसमें दिल जुड़ता है सम्बन्ध जुड़ते हैं. आज इसी एकता, सभ्यता के साथ ही देश भक्तों के संघर्ष पर हमला किया जा रहा जिसे रोकाना होगा. Modi जी पूछते है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, मैं मोदी से पूछना चाहता हूँ कि वे अगर स्कूल गए तो वह स्कूल भी कांग्रेस ने बनवाया है. यही जवाब मेरा cm Shivraj singh जी को भी होता है. जब स्किल इंडिया का नारा नहीं आया था. तब हमने स्किल डेवलपमेंट सेंटर छिन्दवाड़ा में स्थापित कर दिये थे. नारे बोलने और जमीन स्तर पर काम करने में बहुत अंतर है. यह सच्चाई आप लोगों को समझनी होगी. (kamalnath said Pt Nehrus struggle on attacked)

कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, एक विचारधारा हैः नकुलनाथ ने कहा कि कांग्रेस के इतिहास को आप जरूर पढ़ें. मेरी तो खुशकिस्मत रही है कि मैंने बचपन से ही कांग्रेस को पढ़ा है. आज भाजपा के नेता देश का इतिहास बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो नहीं हुआ उसे भी विभिन्न माध्यमों से आप लोगों के बीच परोस रहे हैं. जिसे आप लोगों को समझना होगा, क्योंकि मप्र और छिन्दवाड़ा का भविष्य आप सभी को मिलकर तय करना है. नकुलनाथ ने आगे कहा कि भाजपा के नेता झूठ परोसने और बोलने में बड़े माहिर है और उन्हें जवाब देने के लिए आपको कांग्रेस का इतिहास पढ़ाना होगा. (congress is not a party it is an ideology)