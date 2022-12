छिन्दवाड़ा। दंगल गर्ल का नाम लेते ही दंगल फिल्म और फोगाट बहनों की रेसलिंग याद आती है. इस फिल्म में एक पिता अपनी बेटियों को रेसलिंग में सर्वश्रेष्ठ बनाने में पुरजोर कोशिश करता है और इसमें सफलता भी पाता है. ऐसा ही नजारा कुछ जिले के उमरेठ का है. यहां पर जहां कुछ साल पहले तक रेसलिंग यानी कुश्ती से छात्राओं को दूर रखा जाता था. पहले यहां भी इसे लड़कियों का खेल नहीं मानते थे लेकिन अब हालात बदले हैं." इस क्षेत्र की लड़कियों ने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिताब पाया है. (Shivani is the pride of umreth village)

अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में सिल्वर मैडल जीत चुकी हैं शिवानी

150 से ज्यादा बेटियों ने फहराया परचमः खेल विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2009 से अब तक इस क्षेत्र से 60 लड़कियों का राष्ट्रीय स्तर और 100 से अधिक का संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में चयन हुआ है. इन छात्राओं के लिए उमरेठ गांव की बालिका शिवानी पवार प्रेरणा स्त्रोत बनी. शिवानी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय रेसलिंग प्रतियोगिता में अपना परचम लहरा चुकी है. शासकीय उमावि उमरेठ में पढ़ने वाली शिवानी ने यहीं से रेसलिंग की शुरुआत की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. लड़कियों की आइडियल बनी शिवानी के कारण छात्राएं बढ़-चढ़कर कुश्ती में जिले का नाम रोशन कर रही है. वर्तमान में उमरेठ, रिधोरा, कचराम, जमुनिया जेठू, गाजनडोह स्कूल के बच्चे भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं. किसान नंदलाल पवार की मंझली बेटी शिवानी अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में सिल्डर मैडल जीत चुकी हैं तो बड़ी बेटी भारती पवार और छोटी सोनू पवार भी नेशनल लेवल की रेसलर हैं. (More than 150 daughters hoisted the flag)

60 बालिकाएं राष्ट्रीय और 100 से ज्यादा राज्य स्पर्धा में शामिल हो चुकीः

1-वर्ष 2022-23 में संभाग स्तर पर स्कूल खेल में 20 छात्राओं का चयन.

2-राज्य स्तर पर स्कूल खेल में दस छात्राएं चयनित हुई. इनमें छह बालिका दतिया और चार बालिका विदिशा में खेली है.

3-हाल ही में मुख्यमंत्री कप में पांच बालिकाओं का चयन संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में हुआ है.

4-2009 से अभी तक 60 बालिकाएं राष्ट्रीय स्तर तथा 100 से अधिक ने राज्य स्तर पर भाग ले चुकी है.

पहले सुनने पड़ते थे ताने अब मिल रहा पूरा साथ

पहले सुनने पड़ते थे ताने अब मिल रहा पूरा साथः खेल प्रशिक्षक कलसराम मर्सकोले ने बताया कि रेसलिंग की शुरुआत में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा. पहले मिट्टी पर मैट बिछाकर इसे सिखाया जाता था. अब पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय मैट की सुविधा हो गई है. वर्तमान में खेल विभाग में होने के कारण खेल विभाग से मैट, जिम जैसे अन्य सुविधाएं खेल युवा कल्याण विभाग द्वारा किया गया है. प्रशिक्षण हेतु वर्तमान स्थिति में ग्रामीण खेल स्टेडियम छाबड़ीकला में चल रही है. जिसमें उमरेठ, रिधोरा, कचराम, जमुनिया जेठू, गाजनडोह स्कूल के बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं. (Earlier we listen taunts now getting full support)

शिवपुरी की शान स्वर्ण विजेता मुस्कान का होगा भव्य स्वागत, जाने कैसी है तैयारी

ऐसा है उमरेठ का इतिहासः इतिहास के पन्नों में उमरेठ की कई खूबियां और विरासत में छिपी हुई हैं. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित विशंभरनाथ पांडे की जन्मस्थली कहा जाता है जो समाजसेवक होने के साथ उड़ीसा राज्य के राज्यपाल भी रहे. उनकी पुत्री नंदिता राव पांडे द्वारा प्रतिवर्ष प्रतिभावान बच्चों को छात्रवृत्ति देकर प्रोत्साहित किया जाता है. दसवीं की छात्रा और कुश्ती में राज्य स्तरीय पहलवान नंदनी पवार कहती हैं कि कोशिश शिवानी की तरह रेसलर बनना है. देश के लिए गोल्ड मैडल जीतना ही लक्ष्य है. कचराम निवासी कृषक मधु पवार अपनी बेटी को उसका लक्ष्य पाने में हर संभव सहयोग करने की बात कहते हैं. नवीं कक्षा की छात्रा वैशाली पवार ने पिछले साल स्टेट कुश्ती स्पर्धा में प्रतिनिधित्व किया था. उनका कहना है कि जो शिवानी कर सकती है वही मैं भी कर सकती हूं. वैशाली के पिता किसान राधेश्याम पवार दसवीं की पढ़ाई के बाद वैशाली को कोल्हापुर कुश्ती एकेडमी महाराष्ट्र भेजने की तैयारी कर रहे हैं. वैशाली रोज छबड़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस करती है. (Such is the history of mreth)