छिंदवाड़ा। आदिवासी विकास खंड जुन्नारदेव के उत्कृष्ट स्कूल में पढ़ने वाले नौवीं के छात्र सक्षम चौरसिया ने मात्र 350 रुपये की लागत से एक रोबोट तैयार किया है. यह रोबोट करीब 250 ग्राम वजन लेकर ऑपरेट हो सकता है. इसे रिमोट से ऑपरेट किया जाता है. कोरोना के दौरान इन्फेक्शन से बचने के लिए सक्षम के दिमाग में यह आइडिया आया था. (9th student saksham prepared a robot for rs 350)

कक्षा 9 के छात्र सक्षम ने 350 रु में बनाया रोबोट

कोरोना के समय आया था आईडियाः छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 10 के पंचशील कॉलोनी निवासी 15 वर्षीय छात्र सक्षम चौरसिया ने रोबोट तैयार किया है. यह रोबोट लगभग ढाई सौ ग्राम वजन अपने साथ कैरी कर सकता है. उत्कृष्ट विद्यालय के 9वीं में पढ़ने वाले सक्षम की माने तो कोरोना काल के दौरान जब लोग मरीजो के पास नहीं जा रहे थे. उसी समय उन्होंने ऐसे रोबोट की आवश्यकता महसूस की जो कि रोगी तक दवाईयां एवं अन्य खाने-पीने की सामग्री आसानी से पहुंचा सके. तभी उन्होंने मात्र 350 रुपये की लागत लगाकर एक रिमोट कंट्रोल से चलने वाला रोबोट का निर्माण किया. इस रोबोट का निर्माण डीसी, गियर ,मोटर, बैटरी सहित अन्य घरेलू सामान की मदद से किया है. (Idea came at the time of corona)

भाई-बहन भी हैं रोबोट बनाने में माहिरः छात्र सक्षम चौरसिया ने बताया है कि उसने इस रोबोट को बनाने में उन्होंने कम से कम लागत लगाने पर विशेष ध्यान दिया था. ऐसा उन्होंने इसिलए सोचा था कि हर आम आदमी इसे खरीद सके और कोरोना को फैलने से रोका जा सके. बाजार से उसे आसानी से छोटे-छोटे सामान मिल गए. इसके अलावा कुछ घर के सामान को मिलाकर उसने रोबोट तैयार कर लिया. सक्षम चौरसिया ने बताया कि उसके बड़े भाई और बहन ने भी इस तरीके से कई मॉडल तैयार करे हैं. उन्हीं से प्रेरणा लेकर उसने भी यह रोबोट तैयार किया है. (Siblings are also experts in making robots)