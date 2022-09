छिंदवाड़ा। जिले भर में करीब 2 लाख हितग्राहियों का राशन दुकानों पर नहीं पहुंचा है. इस वजह से गरीबों को सस्ता अनाज नहीं मिल पा रहा है. इसकी वजह सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियम है.25 फीसद दुकानों में नहीं पहुंचा है मुफ्त बंटने वाला राशन. जिले में 42 प्रतिशत राशन दुकानों में नियमित राशन और 25 प्रतिशत दुकानों में मुफ्त मिलने वाले राशन नहीं पहुंच पाया है. (Chhindwara crisis in front two lakh beneficiaries)

क्यों नहीं पहुंचा राशनः राशन दुकान संचालकों के द्वारा भुगतान नहीं करने के कारण परिवहन ठहरा हुआ है. इस वजह से जिले के करीब 2 लाख से ज्यादा हितग्राही प्रभावित हो रहे हैं. मिली जानकारी के अनुसार जिले के सवा तीन लाख से ज्यादा प्राथमिकता परिवार कार्ड धारकों को 5 किलो प्रति व्यक्ति नियमित राशन उचित दर पर तथा 5 किलो प्रति व्यक्ति पीएमजीकेएवाय योजना के तहत मुफ्त राशन दिया जा रहा है. सितंबर माह का भी आवंटन जारी होने के बाद वितरण शुरू हो चुका है. अब तक पीएमजीकेएवाय के तहत 75 प्रतिशत राशन दुकानों तक पहुंचा है. वहीं नियमित राशन के आवंटन का 58 प्रतिशत परिवहन ही सुनिश्चित हो पाया है. ऐसे में 2 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को राशन दुकानों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. (Chhindwara grains did not reach the shops)

इसीलिए हो रही परिवहन में देरीः शासन ने नियमित राशन के वितरण की व्यवस्था में बदलाव कर राशन दुकान संचालकों को प्रीपेड मोड में वितरण की व्यवस्था बनाई है. इसके लिए दुकान संचालक को एनईएफटी या डीडी के माध्यम से पहले भुगतान करना होता है. वही नागरिक आपूर्ति निगम परिवहन के खर्च को कम करने के लिए दोनों ही स्कीम का अनाज एक साथ पहुंचाने पर काम कर रहा है. (Chhindwara Payment is the cause of the problem)

-जिले के राशन दुकानों के आंकड़ेः

-जिले में 850 कुल राशन दुकानें हैं.

-3,60,375 कुल राशन कार्ड धारक जिले में हैं.

-3,13,882 प्राथमिकता परिवार कार्ड धारक हैं.

-47.375 अंत्योदय कार्ड धारक हैं.

अधिकारियों ने कहा बना रहे हैं वैकल्पिक व्यवस्थाः नागरिक आपूर्ति निगम की प्रबंधक प्रियंका राय का कहना है कि दोनों ही स्कीम के तहत आवंटित राशन का परिवहन एक साथ किया जाता है. चौरई, बिछुआ, छिंदवाड़ा सहित कुछ ब्लॉक की राशन दुकानों से अग्रिम राशि का भुगतान नहीं आया है. हालांकि हमारी प्राथमिकता है कि जहां स्टॉक बिल्कुल नहीं है. वहाँ हम पीएमजीकेएवाय स्कीम का राशन भेज रहे हैं. (MP Chhindwara ration problem)