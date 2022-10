छिंदवाड़ा। मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में काले जादू के शक में एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. (Chhindwara murder case) भीड़ में आए लोग युवक को लाठी-डंडों से तब तक पीटते रहे, जब तक उसकी सांसें नहीं थम गईं. गांव के लोगों को शक था कि बच्चों और महिलाओं के बीमार होने की वजह युवक का जादू-टोना है. (Murder on suspicion of black magic in MP) पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद अपनी कस्टडी में ले गई है.(Chhindwara villagers thrashed to death) जिससे पूछताछ की जा रही है.

जादू-टोने का शक: जानकारी के अनुसार ग्रामीण नादनवाड़ी में बीते दो महीनों में अलग-अलग कारणों के चलते चार-पांच लोगों की मौत हो गई थी. इन मौतों के बाद ग्रामीणों को संदेह था कि, गांव में लोगों की मौतें जादू-टोने के चलते हो रही है. ग्रामीण आपस में बीते दो सप्ताह से चर्चा कर रहे थे. इस बात को लेकर गुरुवार सुबह पंचायत बैठी. जिसमें दोलनखापा बालापुर और नांदनवाड़ी के कुछ लोग शामिल हुए. ग्रामीणों ने इन लोगों पर आरोप लगाया कि ये लोग गांव में जादू-टोना कर रहे है.

घटनास्थल पर मौत: चर्चा के दौरान माहौल इतना बिगड़ गया कि, ग्रामीणों ने अचानक इन लोगों पर सामूहिक रूप से हमला बोल दिया. मारपीट में गंभीर रूप से घायल बालापुर निवासी गीमा (55) की घटनास्थल पर मौत हो गई. ढोलन खाया के दमु उर्फ शेषराव (35) को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दोलखापा के एक व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद पुलिस अपनी कस्टडी में ले गई है. (Chhindwara villagers thrashed to death)