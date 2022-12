छिंदवाड़ा। मप्र से कांग्रेस के इकलौते कांग्रेस सांसद ने नकुलनाथ ने संसद में जीएसटी का मुद्दा उठाया. उन्होंने पूछा कि मप्र को केंद्र सरकार द्वारा जारी माल एवं सेवा कर (GST) की क्षतिपूर्ति राशि कितनी जारी की गई है. (Nakulnath parliyament gst)

तारांकित प्रश्न जरिए वित्त मंत्री से किया सवालः जीएसटी संग्रहण को लेकर नकुलनाथ ने संसद में तारांकित प्रश्न के जरिए वित्त मंत्री से सवाल किया कि विगत चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मप्र राज्य से जीएसटी के संग्रहण का ब्योरा क्या है. इसी अवधि के दौरान मप्र को केंद्र सरकार से जारी जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि कितनी है. जीएसटी से जुड़े प्रश्न में ही सांसद ने पूछा कि मप्र सरकार को केंद्र सरकार से देय जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि कितनी है और क्या जीएसटी परिषद मध्यप्रदेश सरकार की अतिरिक्त पांच वर्षों के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति बढ़ाने की मांग पर विचार करना चाहती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है.(question asked to FM through starred question)

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने दी जानकारीः सांसद नकुलनाथ के प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन को बताया कि चार वर्षों से जीएसटी कलेक्शन की जानकारी दी गई है. उनके मुताबिक वर्ष 2020-21 में सीजीएसटी 6,309 करोड़, एसजीएसटी 8,225 करोड़, आईजीएसटी 6.942 करोड़, उपकर 5,530 करोड़ रुपए और कुल राशि 27,005 करोड़ रुपए है. वर्ष 2021-22 में सीजीएसटी 7,280 करोड़, एसजीएसटी 9,433 करोड़, आईजीएसटी 8,261 करोड़, उपकर 6,280 करोड़ रुपए समेत कुल 31,255 करोड़ रुपए मप्र राज्य से माल और सेवाकर संग्राहित किया गया है. (FM presented complete details in house)

MP को दी गई GST क्षतिपूर्ति का भी दिया गया ब्योराः सांसद नकुलनाथ के प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि मध्यप्रदेश राज्य को जारी GST क्षतिपूर्ति का वर्षवार मध्यप्रदेश राज्य को जारी जीएसटी क्षतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2017-18, 2668 करोड़, वित्तीय वर्ष 2018-19 में 3302 करोड़ रुपए, वित्तीय वर्ष 2019-20 में 6538 करोड़ रुपए, वित्तीय वर्ष 2020-21 में 5788 करोड़ रुपए, 2021-22 में 1946 करोड़ रुपए व वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1896 करोड़ रुपए हैं. कुल राशि 22138 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति जारी की गई. मप्र राज्य को वित्त वर्ष 2020-21 में 4542 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2021-22 में 7011 करोड़ रुपए एक के पीछे एक जारी ऋण और जुलाई, 2017 से जून, 2022 तक जारी द्विमासिक जीएसटी क्षतिपूर्ति को ध्यान में रखते हुए अप्रैल-जून, 2022 की अवधि के लिए मप्र राज्य को 729.64 करोड़ रुपए की जीएसटी क्षतिपूर्ति देय है. (Details of GST compensation to mp also given)