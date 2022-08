छिंदवाड़ा। झोपड़ी में सो रहे तीन लोगों पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया. आशंका है कि पुरानी रंजिश को लेकर हमला किया गया है. रावनवाड़ा थाना अंतर्गत बांदापानी ग्राम में खेत पर यह घटना हुई. तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

ईंट -भट्टे के पास झोपड़ी में सो रहे थे : पुलिस से मिली जानकारी अनुसार तीनों युवक ईंट भट्ठे पर झोपड़ी में सो रहे थे. इसी दौरान देर रात कुछ हमलावर झोपड़ी में घुस गए. सो रहे तीनों युवकों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. तीनों युवक हमलावरों को नहीं देख पाए और बेहोश हो गए. अज्ञात हमलावरों ने तीनों युवकों के मुंह और सिर पर वार किया है. इसके बाद परिजनों ने डायल 100 और 108 को फोन किया. पुलिस का कहना है कि उन्हें कुछ सुराग मिला है. इस मामले में पुरानी रंजिश सामने आ रही है. परासिया एसडीओपी अनिल शुक्ला ने बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ होगा. इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है.

Unknown people attacked, Attacked on three people, Attack during Sleeping, suspected of old enmity