बुरहानपुर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खड़कोद में आयोजित जल महोत्सव में शामिल हुए. यहां उन्होंने प्रदेशभर की 474 करोड़ की 945 नल-जल योजनाओं का लोकार्पण किया. साथ ही बुरहानपुर में जल संचय के लिए चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण की गई 53 करोड़ की योजनाओं और आगामी वर्ष के लिए जारी 42 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण व भूमिपूजन भी किया. सीएम ने कहा कि बुरहानपुर शत प्रतिशत घरों में नल से जल पहुंचाने वाला पहला जिला बन गया है.

बुरहानपुर में मना जल महोत्सव सीएम शिवराज हुए शामिल

जल संचय अभियान को जन आंदोलन बनाएं: सीएम ने जनता से आह्वान किया कि वे जल संचय अभियान को जन आंदोलन बनाएं. उन्होंने कहा कि धरती मैय्या की कोख से हमने खूब पानी निकाला है. अब समय आ गया है कि हम धरती मां की प्यास बुझाएं. इसके लिए बारिश से पहले प्रदेश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल संरचनाएं, तालाब आदि का निर्माण करें. उन्होंने बताया कि बुरहानपुर प्रदेश का ऐसा पहला जिला बन गया है, जहां जल जीवन मिशन से ग्रामीण आबादी के हर घर में नल से जल पहुंच गया है.

बुरहानपुर को नंबर वन जिला बनाएंगे: सीएम ने कहा कि कोरोना नियंत्रण के मामले में भी बुरहानपुर अव्वल रहा है. इसके लिए जिला प्रशासन और पीएचई विभाग के अफसर बधाई के पात्र हैं. मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आने वाले समय में बुरहानपुर को नंबर वन जिला बनाएंगे. सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यहां आकर मन खुश हो गया. मंच पर पीएचई विभाग के मंत्री बृजेंद्र सिंह, पशुपालन व जिले के प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल सहित अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिध मौजूद थे.

अब पानी के लिए नहीं भटक रहीं महिलाएं: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से जल पहुंचाने की योजना से सर्वाधिक लाभ महिलाओं, किशोरियों और बालिकाओं को मिल रहा है. महिलाएं आज बेहद प्रसन्न हैं. उन्हें पानी के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ रहा है. घर में ही नल के माध्यम से शुद्ध जल प्राप्त हो रहा है. घर में पानी की सुविधा होने से सारे गृह कार्य पूर्ण करने में आसानी होगी. जल संरक्षण के बारे में आने वाली पीढ़ी जागरूक होगी.

बुरहानपुर जिले में बनाए जाएं 75 तालाब: सीएम ने कहा कि प्रदेश में जल संरक्षण एवं संवर्धन के अभियान को जन आंदोलन बनाया जाए. बुरहानपुर जिले में आजादी के 75वें वर्ष में 75 नए तालाब बनाए जाएं. इसके लिए उन्होंने इंदौर संभाग आयुक्त और जिले के कलेक्टर को निर्देश दिए कि वह योजना बनाकर बारिश के पूर्व इन तालाबों का निर्माण पूरा करें. उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी महिला स्व सहायता समूहों को सौंपने के निर्देश दिये.

