बैतूल/बुरहानपुर। बैतूल में जिला मुख्यालय सहित कुछ स्थानों पर गुरुवार को मावठे की हल्की बारिश हुई है. बारिश शुरू होते ही बैतूल के बडोरा स्थित कृषि उपज मंडी में किसान अपनी उपज को सुरक्षित रखने इंतजाम करने दौड़ते-भागते नजर आए. हालांकि यह बारिश गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद है. बारिश के कारण दिन में ठंड के तेवर और तीखे गए हैं. वहीं बुरहानपुर में भी पिछले दो दिनों में अचानक मौसम में बदलाव आया है. शीत लहर के साथ कड़ाके ठंड में लोग ठिठुरने लगे हैं. इसी के चलते कलेक्टर भव्या मित्तल ने स्कूल के समय में परिवर्तन किया है. अब सारे स्कूल सुबह 9 बजे से लगेंगे. (MP Weather)

MP Weather बढ़ेगा सर्दी का सितम, कई जिलों अलर्ट, बारिश और बूंदाबांदी के आसार

सिंचाई करने की नहीं पड़ेगी जरूरतः बैतूल में गुरुवार सुबह 11.30 बजे जिला मुख्यालय पर बारिश होना शुरू हो गई थी. उस समय तक मंडी में किसान उपज लेकर पहुंच चुके थे और ढेर भी लगा चुके थे. बारिश शुरू होते ही अपनी उपज को बचाने प्लास्टिक की पन्नियों की व्यवस्था करने के लिए वह भागते हुए नजर आए. कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बारिश फसलों के लिए फायदेमंद है. बारिश होने से किसानों को सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी. इस बारिश से उन किसानों ने खासी राहत महसूस की है जिनके पास सिंचाई के साधन नहीं है. उन्होंने मावठे की बारिश की उम्मीद में ही फसल की बुआई की थी. हालांकि कोहरा छाने के कारण चने सहित अन्य दलहनी फसलों को नुकसान की भी आशंका बनी है. यही कारण है कि किसान चाहते हैं कि मावठ तो बरसे, लेकिन कोहरा ना छाए. (No need to irrigate)

ठंड में ठिठुर रहे हैं लोगः मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बारिश के बाद मौसम खुलने पर ठंड के तेवरों में और बढ़ोतरी होगी. बैतूल में गुरुवार को भी मौसम पूरी तरह से ठंडा बना रहा. दिन में भी कड़ाके की ठंड का एहसास होने पर कई जगह लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए. हालांकि बैतूल में बादलों के कारण न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो गई है. गुरुवार का न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री दर्ज किया है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में बदलाव आया है. बैतूल जिले में आज और कल बारिश होने की संभावना जताई जा रही है. (People are chilling in the cold)

बुरहानपुर में भी ठंड का कहरः उत्तरी हवाओं का असर नेपानगर में देखने को मिला है. दो दिन के अंदर तापमान में भी भारी गिरावट आ गई है. गुरुवार के दिन का तापमान अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. नेपानगर में शीत लहर का प्रकोप देखने को मिला. शीत लहर के कारण ठिठुरन भी बढ़ गई है. ठंड से बचने के लिए लोग अलावे व गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे है. ठंड अधिक होने के कारण लोग अपने घरों से कम बाहर निकल रहे है. ठंड का असर सरकारी दफ्तरों में भी देखने को मिला. यहां सुबह से ही सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दिया. (MP Cold wave) (MP Weather)