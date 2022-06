बुरहानपुर। मध्यप्रदेश के बुरहानपुर से एक चौंका देने वाली खबर आई है. शिकारपुरा थाना क्षेत्र के रहने वाले एक मुस्लिम युवक को ऑटो के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS प्रमुख मोहन भागवत का फोटो लगाना महंगा पड़ गया. समाज के लोग ही युवक के दुश्मन बन बैठे हैं. उस पर बार बार जानलेवा हमले किये जा रहे हैं. लोगों की इन हरकतों से तंग आकर युवक अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लेकर पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा के पास पहुंचा. (Muslim man harassed in mp) (burhanpur auto driver Attcked)

मुस्लिम युवक ने ऑटो पर लगाया मोदी-भागवत का फोटो

ये है पूरा मामला: नेहरू नगर निवासी शेख अकबर ऑटो रिक्शा चलाता है. कुछ समय पहले वह बेरोजगार था और उसके पास रहने के लिए मकान भी नहीं था. लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत युवक को आवास भी मिल गया और रोजगार के लिए ऑटो रिक्शा भी. पीएम की योजनाओं से लाभान्वित होकर युवक शेख अकबर ने प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत का फोटो अपने ऑटो रिक्शा पर लगाकर पूरे शहर में ऑटो चलाने लगा. लेकिन यह बात उसके समाज के कुछ लोगों को नागवार गुजरी. और लोग उसे भला बुरा कहने लगे. लोगों ने युवक के साथ मारपीट कर फोटो हटाने की बात कही और धमकी भी दी कि यदि उसने यह फोटो नहीं हटाया तो उसे जान से मार देंगे. (Modi Bhagwat Photo on Auto)

थाने में नहीं हुई सुनवाई: प्रताड़ना से तंग आकर पीड़ित शेख अकबर ने थाने का दरवाजा खटखटाया. लेकिन थाने पर इसकी कोई सुनवाई नही हुई. जिसके बाद युवक पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा. उसने बताया कि प्रधानमंत्री और मोहन भागवत से प्रभावित होकर उसने तस्वीर लगाई थी. यह देखकर उसके समाज के लोग आगबबूला हो गए और उसे प्रताड़ित कर रहें हैं. उसने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

पीएम मोदी देश के राजा हैं. उनके कार्यकाल में मुझे रोजगार के लिए 2017 में ऑटो मिला था. मकान के लिए भी ढ़ाई लाख रुपये मिल चुके हैं. इसलिए मैंने पीएम मोदी और मोहन भागवत का फोटो लगाया था. मेरे समाज के कुछ लोगों ने पोस्टर को लेकर गलत भावनाएं बना लीं और मेरे साथ विवाद करते हैं. उन्होंने धमकी दी की शहर में नहीं रहने देंगे. अपनी व्यथा लेकर थाने भी गया, लेकिन हमारी एक शिकायत भी दर्ज नहीं की जा रही है. - शेख अकबर, ऑटो रिक्शा चालक

(Modi and Bhagwat Photo on Auto) (Attack on auto driver Sheikh Akbar) (Muslim man put modi bhagwat photo on his auto)