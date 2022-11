इंदौर। देश में इस समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा (bharat jodo yatra) सबसे ज्यादा सुर्खियों में है. ये यात्रा आज बुधवार को एमपी में भी प्रवेश कर चुकी है. यात्रा में शामिल होने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी मध्यप्रदेश पहुंच चुकी हैं. प्रियंका इंदौर के देवी अहिल्या एयरपोर्ट पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया (congress welcome priyanka gandhi in indore). इंदौर एयरपोर्ट से वे बुरहानपुर के लिए वाया रोड रवाना हुईं. बता दें प्रियंका गांधी के साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटा रेहान भी मौजूद है (with family priyanka in mp).

परिवार और भाई राहुल के साथ यात्रा आगे बढ़ाएंगी प्रियंका: बुरहानपुर से प्रियंका गांधी राहुल गांधी भाई राहुल के साथ यात्रा आगे बढ़ाएंगी. प्रियंका गांधी चार दिनों तक भाई राहुल के साथ पदयात्रा करेंगी. वहीं प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा था कि आज से यात्रा मध्यप्रदेश में प्रवेश कर रही है. यात्रा के दौरान वे पूरे परिवार के साथ बाबा महाकाल के दर्शन भी करेंगी. राहुल गांधी अभी तक 3570 किलोमीटर की करीब आधी दूरी तय कर चुके हैं. यह पहला मौका होगा जब प्रियंका गांधी इस यात्रा में शामिल हो रहीं हैं. अभी तक प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश के चुनाव में व्यस्त थीं, इसलिए यात्रा में शामिल नहीं हो सकी. प्रियंका के साथ उनके पति और बेटा रेहान भी मौजूद है. कन्याकुमारी से शुरू हुई 'भारत जोड़ो यात्रा मध्यप्रदेश में करीब 399 किलोमीटर का सफर तय करेगी. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ गुरूवार को 'भारत जोड़ो यात्रा' की मध्यप्रदेश के बुरहानपुर में अगवानी करेंगे (bharat jodo yatra in burhanpur).

बुरहानपुर शहर पहुंची यात्रा

MP में प्रियंका गांधी करेंगी भारत जोड़ो यात्रा का आगाज, भाई राहुल के साथ यात्रा में होंगी शामिल

राहुल के साथ प्रियंका का कदमताल: वहीं मध्यप्रदेश में आज से शुरू हुई यात्रा बुरहानपुर शहर पहुंच गई है (Bharat Jodo Yatra in burhanpur). यहां राहुल गांधी आम सभा को संबोधित करेंगे. बताया जा रहा है कि शहर के बाहर रनवे होटल के पास राहुल रात्रि विश्राम करेंगे, फिर दूसरे दिन यानि की 24 नवंबर को यात्रा को आगे बढ़ाएंगे. यहां से वे खंडवा के लिए रवाना होंगे. यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी जगह-जगह महिलाओं के समूह से चर्चा करेंगी. प्रियंका गांधी के जरिए कांग्रेस निमाड़ के आदिवासी क्षेत्रों की महिलाओं को लुभाने की कोशिश करेगी. प्रियंका के यात्रा में शामिल होने से यात्रा में कार्यकर्ताओं का उत्साह और बढ़ गया है. यात्रा की शुरूआत प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र से हो रही है. पिछले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को यहां से काफी मजबूती मिली थी. यदि विधानसभा सीटों की बात करें तो मालवा निमाड़ क्षेत्र में 66 विधानसभा सीटें हैं. 2018 के विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को यहां से 35 सीटें मिली थीं.

राहुल का यात्रा में उमड़ा जनसैलाब

MP Mission 2023 'यात्रा' में प्रियंका गांधी की एंट्री, कांग्रेस की खास रणनीति, ग्रामीण महिला वोटर्स पर होगा फोकस

उज्जैन में बड़ी सभा की तैयारी: कांग्रेस बुरहानपुर के बाद उज्जैन में बड़ी सभा करेगी. बुरहानपुर के बाद राहुल गांधी खंडवा, खरगोन होते हुए 26 नवंबर को महू पहुंचेंगे. यहां राहुल गांधी बाबा अम्बेडकर की जन्म स्थली पर पहुंचकर उन्हें पुष्प अर्पित करेंगे. 27 नवंबर की शाम राहुल गांधी इंदौर पहुंचेगे. 1 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा उज्जैन पहुंचेगी. जहां वे बाबा महाकाल के दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे. इस दौरान प्रियंका गांधी साथ में मौजूद रहेंगी. उज्जैन में एक ऐतिहासिक सभा करने की कांग्रेस ने तैयारी की हुई है.