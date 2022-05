भोपाल। मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है. वहीं, जिन पंचायतों में सरपंच निर्विरोध चुना जाएगा उसे 5 लाख रुपए की राशि देने के आदेश भी जारी कर दिए गए. ऐसी पंचायतें जिसमें सरपंच से लेकर पंच सभी महिलाएं होंगी उन्हें 12 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा. यदि इन्हें निर्विरोध चुना गया तो 15 लाख की राशि दी जाएगी.

यह है सरकार की योजना : दरअसल, पंचायत चुनावों के दौरान ग्रामीण इलाकों में होने वाले विवाद को देखते हुए पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने अपील की थी कि समाज में सामाजिक समरसता के लिए पंचायतों में कोशिश करें कि पंच सरपंच के निर्विरोध चुना जाए. इसके बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने ग्राम पंचायत पुरस्कार योजना के आदेश जारी कर दिए हैं. इसमें निर्विरोध निर्वाचन पर लाखों के इनाम दिए जाएंगे.ऐसी ग्राम पंचायत जिसके सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हुए तो 5 लाख का ईनाम, सरपंच पद हेतु वर्तमान और पिछला निर्वाचन लगातार निर्विरोध हुआ तो 7 लाख रुपए का ईनाम दिया जाएगा. ऐसी ग्राम पंचायत जिसके सरपंच और सभी पंच निर्विरोध चुने गए तो 7 लाख रुपए का इनाम मिलेगा. ऐसी ग्राम पंचायत जिसके सरपंच और सभी पंच महिला निर्वाचित हुई तो 12 लाख का इनाम दिया जाएगा. यदि सरपंच और पंच के सभी पद पर महिलाओं को निर्विरोध चुना गया तो 15 लाख का ईनाम दिया जाएगा.

Panchayat Elections : तीन चरणों में होंगे पंचायत चुनाव, मतदान सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक, 15 जुलाई को रिजल्ट

बेस्ट पंचायत को मिलेगा 50 लाख का इनाम : विकास कार्यों में बेहतर काम करने वाली पंचायतों के लिए 4 अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई हैं, जिन्हें 50 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक का पुरस्कार दिया जाएगा. इसमें श्रेणी महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक उन्नयन की दिशा में बेहतर काम करने वाली और कुपोषण मुक्त पंचायत करने के अलावा सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने से जुड़ी है. इसी तरह जल जीवन मिशन के अधिकतम उपयोग, स्वच्छ ग्राम पंचायत, आर्थिक निर्भर पंचायत जैसे मुद्दे अहम रहेंगे. इसमें पहले पुरस्कार के रूप में 50 लाख रुपए, दूसरे पुरस्कार के रूप में 25 लाख रुपए और तीसरे पुरस्कार के रूप में 15 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा.