भोपाल। सीएम हेल्पलाइन से लेकर सभी जगहों पर शिकायत करने के बाद जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो एक बुजुर्ग ने भोपाल जिला न्यायालय में गुहार लगाई है. आवेदन में बुजुर्ग ने बताया कि उनके 5 बच्चे हैं और सभी अच्छे पदों पर कार्यरत हैं. सभी बड़े-बड़े घरों में रह रहे हैं. सभी के दो-दो पालतू जानवर हैं लेकिन किसी के घर मे उनके रहने के लिए जगह नहीं है. मेरा स्वयं का मकान है, जिसमें से बच्चों ने मुझे निकाल दिया है. बुजुर्ग ने व्यथा बताते हुए लिखा है कि वह अब दर-दर की ठोकरें खा रहा है.

69 साल के बुजुर्ग ने लगाई अदालत में अर्जी : 69 साल के बुजुर्ग ने कोर्ट में आवेदन लगाकर बताया कि उनके बच्चे उन्हें उन्हीं के मकान में रखने को तैयार नहीं हैं. इस मामले में अभी काउंसलिंग चल रही है. बुजुर्ग ने बताया कि वह वर्तमान में सुभाष नगर क्षेत्र में अपने बड़े भाई के घर में रह रहे हैं, लेकिन भाभी को भी इस बात पर आपत्ति है. ऐसे में उनके पास वृद्ध आश्रम जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है. उन्होंने बताया कि उनका घर और पूरा परिवार इंदौर में है. परिवार में तीन बेटियां और दो बेटे हैं. सभी डॉक्टर, इंजीनियर व बैंक अधिकारी जैसे पदों पर हैं. पत्नी भी बच्चों के साथ रहती है. लेकिन उनके बच्चे उनको साथ रखने को तैयार नहीं हैं.

मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाला : जब बच्चों ने उसे घर से निकाला तब उनके पास भोपाल में रहने के अलावा कोई आसरा नहीं था. अब उनके बड़े भाई भी ज्यादा समय तक साथ रखने के लिए तैयार नहीं हैं. बुजुर्ग ने बताया कि वह एक बिजनेसमैन बैकग्राउंड से हैं. उन्हें किसी तरह की कोई पेंशन नहीं मिलती. 4 साल पहले उन्होंने इंदौर कोर्ट में भरण पोषण का केस लगाया था. उसके बाद बच्चे उन्हें ₹8हजार हर महीने भरण पोषण दे रहे हैं, लेकिन उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं है.

समझौते के प्रयास जारी : इधर, इस पूरे मामले में बच्चों का तर्क है पिता साथ रखने लायक नहीं हैं. काउंसलिंग के दौरान जब बच्चों से बात की गई तो उन्होंने साफ कहा कि वह अपने पिता को पैसा तो और दे सकते हैं लेकिन पिता इस लायक नहीं कि उन्हें साथ रखा जाए. उन्होंने बताया कि उनके पिता को शराब पीने की लत है और इसी के चलते आए दिन वह मां, बहन और बहुओं को गाली देने लगते हैं. बच्चों ने कहा कि भरण-पोषण की राशि तो हम बढ़ा सकते हैं लेकिन पिता को साथ लेकर नहीं जाएंगे. इस मामले में अब बुजुर्ग की पत्नी और बड़े बेटे से बातकर समझौता कराने का प्रयास किया जा रहा है. (69 year old wandering from door to door) (69 year old reached to court for Maintenance) (father of five children demand shelter)