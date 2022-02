भोपाल/दतिया/ विदिशा। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा. देश भर में इस लेकर नई-नई घटनाएं और बयान सामने आ रहे हैं. वहीं शिवराज सरकार द्वारा हिजाब पर बैन नहीं होने की बात कही जाने के बाद भी बवाल हो रहा है. नया मामला गृ मंत्री नरोत्तम मिश्रा के गृह जिला दतिया का है, जहां दतिया कॉलेज हिजाब पहनने को लेकर हंगामा हुआ. हालांकि गृह मंत्री ने तत्काल कलेक्टर को जांच के आदेश दिए हैं. इधर विदिशा के एक शख्स ने मामले को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा है. हिजाब पर राजनीति भी बेहिसाब हो रही है, बीते दिनों कई नेताओं ने इसे लेकर बयान दिया और बयान पर बवाल भी हुआ. एक रिपोर्ट.

दतिया में हिजाब पर हंगामा

वैलेंटाइन डे के मौके पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जगह-जगह घूम रहे थे. इसी दौरान ये कार्यकर्ता पीजी कॉलेज पहुंचे. जहां उन्होंने वहां दो छात्राओं को हिजाब में देखा तो विरोध करते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया. बाद में प्रिंसिपल ने नोटिस जारी कर कहा कि जो भी महाविद्यालय में प्रवेश करेगा वह शालीन कपड़ों में करेगा और बुर्का या हिजाब पहनकर नहीं आएगा.

एमपी में हिजाब बैन नहीं- गृहमंत्री

इधर मामले पर गृह मंत्री ने जिला कलेक्टर को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. नरोत्तम मिश्रा ने एकबार फिर कहा कि प्रदेश सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है हिजाब पर बैन को लेकर सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. इसलिए इसे लकेर कोई भ्रम ना फैलाएं. बता दें कि इससे पहले स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के हिजाब बैन के बयान पर गृह मंत्री ने सफाई दी थी.

देश में सिर्फ राष्ट्रवाद चलेगा- वीडी शर्मा

एक ओर सरकार हिजाब बैन नहीं किए जाने की बात कर रही है, वहीं इसे लेकर बीजेपी नेताओं और मंत्रियों के कई ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, जिसपर प्रदेश की राजनीति गरमा चुकी है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने खजुराहो में कहा कि देश में न तो जिहाद चलेगा, न कुछ और. देश में सिर्फ राष्ट्रवाद चलेगा. बीजेपी सांसद ने हिजाब विवाद पर पत्रकारों के सवाल के जवाब में ये बातें कही. साथ ही चुनाव पर इसका असर पड़ने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि निश्चित पड़ेगा, हमेशा पड़ता है.

ड्रेस कोड का हिस्सा नहीं हिजाब- स्कूल शिक्षा मंत्री

8 फरवरी को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में हिजाब बैन होगा, क्योंकि हिजाब स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है. साथ ही नए ड्रेस कोड की व्यवस्था आगामी सत्र से की जाएगी. हालांकि कुछ देर बाद बयान में से हिजाब शब्द हटाते हुए ड्रेस कोड लागू करने की बात कही. वहीं इसके दूसरे दिन यानी 9 फरवरी को अपने बयान का खंडन करते हुए कहा कि फिलहाल सरकार कोई नया ड्रेस कोड लागू करने नहीं जा रही.

बीजेपी का चुनावी एजेंडा- कांग्रेस

हिजाब मसले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और एमपी सरकार को घेरा है. कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि ये चुनावी एजेंडा है. 5 राज्यों में हो रहे विस चुनाव को देखते हुए इसे तूल दिया जा रहा है. साथ ही कहा कि बच्चियां क्या पहनेगी, क्या नहीं ये फैसला उनका होगा.ये उनकी निजी स्वतंत्रता का मामला है. साथ ही कहा कि एक ही मुद्दे पर सरकार के मंत्रियों की अलग-अलग राय है, इससे साफ है कि किसी तरह का कोई फैसला किया ही नहीं गया है.

विदिशा निवासी ने पीएम को लिखी चिट्ठी

'जरूरी है हिजाब का विरोध'

वहीं बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ ने एक कार्यक्रम के हिजाब पर अपनी राय देते हुए कहा कि हिजाब का विरोध निश्चित तौर पर होना चाहिए. यदि हमने इसका विरोध नहीं किया तो आने वाले दिनों में अपनी अलग-अलग तरह की मांग भी कर सकते हैं. वहीं हिजाब का मामला कहां से शुरू हुआ, इसे हमें समझने की आवश्यकता है. साथ ही कहा कि हिजाब को लेकर कोई भी हिंदू संगठन विरोध नहीं कर रहा है बल्कि स्कूलों के छात्र ही इसका विरोध कर रहे हैं. विद्यालय में इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए और हाईकोर्ट इसे लेकर जो फैसला देगी उसी पर सभी को अमल करना चाहिए.

विदिशा के शख्स ने पीएम को लिखा पत्र

भारत के एक नागरिक होने कि हैसियत से विदिशा के सिरोंज के रजी खान नामक शख्स ने देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखते हुए कर्नाटक कि घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. युवक ने सबका साथ,सबका विकास और सबका विश्वास नारा बरकरार रखने की बात करते हुए कहा कि न तो यह हिन्दू धर्म के संस्कार हैं और न ही भगवान राम के. ऑनलाइन भेजे पत्र में उसने कहा कि कर्नाटक की घटना से देश की छवि धूमिल हो रही है.

