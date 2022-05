भोपाल। भोपाल के रोहित नगर में एक अनोखा कैफे हैं, जहां आप हर गतिविधि क्रिप्टो करेंसी की थीम पर हो रही है. इसमें सबसे खास बात यह है कि आप चाहें तो क्रिप्टो करेंसी को यहां खा भी सकते हैं और इसका पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं.

बिटक्वाइन को लेकर अवेयर करने की कोशिश : कैफे संचालक गौरव तिवारी बताते हैं कि दो माह पहले खोले गए कैफे को क्रिप्टो करेंसी की थीम पर तैयार किया गया है. इसका इंटीरियर से लेकर कैफे में डिशेज के नाम पर क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ही रखा गया है. यहां क्रिप्टो विला स्पेशल पिज्जा मिलता है तो कार्डेनो क्रिस्पी कॉर्न भी. ओएमजी मन्चूरियन खा सकते हैं तो इथेरियम क्रेप्स और पैनकैकस्वेप का भी स्वाद ले सकते हैं. गौरव तिवारी कहते हैं कि उनका मकसद इसके जरिए लोगों को क्रिप्टो करेंसी को लेकर लोगों को अवेयन करना भी है, जिससे लोग सही जगह और सही तरीके से इंवेस्ट कर सकें.

क्रिप्टो खाएं, क्रिप्टो से चुकाएं बिल : कैफे संचालक के मुताबिक कैफे में लोग सिर्फ क्रिप्टो करेंसी से मिलती-जुलती डिशेज खा तो सकते ही है, यदि वे चाहें तो बिटक्वाइन से पेमेंट भी कर सकते हैं. वैसे मौजूदा समय में एक बिटक्वाइन की कीमत 30 लाख रुपए है. यदि कैफे में बिल 1 हजार रुपए बनता है तो इस हिसाब से ग्राहक को 0.00034 बिटक्वाइन ही देना होगा. इस बारे में शहर के जाने-माने टैेक्स कंसल्टेंट राजेश जैन के मुताबिक केन्द्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी के लेनदेन को न तो वैधानिक बताया है और न ही अवैधानिक. इसके प्राफिट पर 30 फीसदी के टैक्स का प्रावधान किया गया है.

