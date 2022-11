भोपाल। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अपनी बात रखने के लिए आजकल सोशल मीडिया का सहारा ज्यादा लेने लगी हैं. उमा भारती पिछले कई दिनों से ट्वीट कर कुछ ऐसी बात कह देती हैं जिसके बाद वह लगातार सुर्खियों में आ जाती हैं. शनिवार को भी उन्होंने एक के बाद एक 17 ट्वीट कर डालें, जिसमें उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन से लेकर अभी तक की बात कह डाली. ट्वीट में अपने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देने के साथ ही उन्होंने कहा कि वे परिवारजनों को सभी बंधनों से मुक्त करती हैं और खुद भी पारिवारिक बंधनों से मुक्त हो रही हैं. इसके साथ ही उन्होंने यह घोषणा कर दी कि वो अब दीदी मां कहलाएंगी.

कांग्रेस ने उठाये सवाल : इस ट्वीट के बाद उमा भारती राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर वह सुर्खियों में आ गई है. कांग्रेस ने उनके उपनाम को हटाने पर निशाना साधा, कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष संगीता शर्मा ने पूछा कि एक व्यक्ति जब सन्यास लेता है, तो वह पहले ही परिवार से मुक्त हो जाता है फिर परिवार से मुक्त होने की बात कहां से आ रही है.

इसलिए परिवार को भी त्याग दिया: साध्वी उमा भारती ने अब अपने परिवार से भी संन्यास ले लिया है. उमा भारती ने ट्वीट करके यह ऐलान किया है की वह अपने घर परिवार को त्याग कर अब पूरे देश को ही अपना परिवार समझेंगी. साथ ही उमा भारती ने खुद को दीदी मां कहलाने की इच्छा भी जताई है. उमा भारती ने एक के बाद एक 16 ट्वीट करके इसके पीछे की वजह भी बताई है. उमा भारती ने कहा है की उनके गुरु विद्यासागर जी ने उन्हें यह निर्देश दिए थे. हालांकि, उमा भारती पहले से ही सन्यासी हैं और वह 30 साल पहले गृहस्थ जीवन से संन्यास ले चुकी हैं, लेकिन अब उन्होंने 17 नवंबर से घर परिवार और रिश्तेदारों का भी त्याग करने का ऐलान किया है. उधर, कांग्रेस चुटकी लेती हुई नजर आ रही है.