भोपाल। भोपाल के शाहपुरा थाना क्षेत्र में 3 अगस्त को सुबह जिम से घर जा रही महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दो बदमाशों को भोपाल क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है. सागर के रहने वाले ये दोनों अपराधी अभी इंदौर में रह रहे थे. मुख्य आरोपी योगेश इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का कुख्यात अपराधी है.

लूट करने वाले दो बदमाश पुलिस की गिरफ्त में

वारदात के दौरान महिला स्कूटी से गिर गई थी : दोनों बदमाशों ने भोपाल में आकर अपने दोस्त के साथ मिलकर सुनसान क्षेत्र में महिला के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया. महिला स्कूटी से गिर गई थी. उसे गंभीर चोटें आई थी. यह मामला भोपाल क्राइम ब्रांच के सुपुर्द किया गया था. दोनों अपराधियों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर थाना शाहपुरा के सुपुर्द कर दिया है. थाना शाहपुरा पुलिस ने महिला से लूटा मोबाइल, नगदी, बैग व घटना में प्रयुक्त वाहन को बरामद किया है.

लूट करने वाले दो बदमाश पुलिस की गिरफ्त में

Indore Crime News: पॉश कॉलोनी में चोरी करने वाले 3 चोर गिरफ्तार, चौकीदार ही बनाते थे सूने घरों को निशाना

नगदी व बाइक जब्त : लूट की नगदी एवं घटना में प्रयुक्त दो पहिया वाहन के साथ गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है. बता दें कि 3 अगस्त को जिम से लौटते टाइम बदमाशों ने लूट की थी. क्राइम ब्रांच के अतिरिक्त उपायुक्त शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि भोपाल की रहने वाली श्रुति कौशल उम्र 29 वर्ष दानिश कुंज कोलार रोडपर रहती है. वह फिटनेस जिम से निकलकर पेट्रोल पंप से अपने घर वापस जा रही थीं. इसी दौरान धारणी रेस्टोरेंट के पास दो लड़के पल्सर मोटर साइकिल से आये और महिला से बैग चैन छीनकर भाग गये. इससे महिला गिर गई और उसे गंभीर चोट आई. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्राइम ब्रांच की टीम का गठन किया गया. क्राइम ब्रांच की टीम ने लूट की वारदात का खुलासा कर दिया. ये आरोपी पूर्व में इन्दौर में लूट, डकैती, चोरी व अन्य जघन्य अपराध घटित कर चुके हैं. (Two miscreants arrest in Bhopal) (Two miscreants Robbed a woman) (Miscreants live Indore loot in Bhopal)