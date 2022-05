भोपाल। राजधानी भोपाल में एडवोकेट दीपक शर्मा पर 20 मई को हुए हमले के बाद पिछले 2 दिनों से वकीलों ने अपराधियों गिरफ्तारी न होने के कारण चक्काजाम और पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन किया था. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों को न्यायालय में पेश कर उन्हें जेल भेज दिया गया है.

आरोपियों को सुबह कोर्ट में पेश किया : सूत्रों की मानें तो न्यायालय में उनके साथ मारपीट ना हो, इसलिए पुलिस ने सुबह ही दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर दिया था. उन दोनों के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा भी बढ़ा दी गई है. बता दें कि भोपाल में वकील पर हमला करने के विरोध में वकील लगातार आंदोलन कर रहे थे. उनका काफी लोगों से विवाद हुआ और पुलिस ने वकीलों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

वकीलों में थी भारी नाराजगी : इसके बाद बुधवार को फिर न्यायालय परिसर के मुख्य द्वार पर अधिवक्ताओं द्वारा पुलिस प्रशासन का पुतला दहन किया गया. पुलिस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और आरोपी साजिद और आसिफ को गिरफ्तार किया. गुरुवार को दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया. पुलिस ने इस पूरे मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा भी बढ़ाई है.

