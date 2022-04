भोपाल के महिला थाने में आईएएस अफसर मोहित बुंदस पर उनकी पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया है. बुंदस की पत्नी अखिल भारतीय राजस्व सेवा की अधिकारी हैं. उन्होंने मोहित के साथ ही उनकी मां और बहन को भी आरोपी बनाया गया है. महिला थाने में धारा 498A,323,506/34 के तहत मामला दर्ज हुआ है. (Dowry harassment case against IAS officer) (Wife files case against IAS Bundas)

मध्यप्रदेश बीजेपी कोर कमेटी (BJP Core committee) की बैठक गुरुवार को दिल्ली में होने जा रही है. हालांकि बैठक के एक दिन पहले ही प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दिल्ली पहुंच गए. नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात की. नरोत्तम मिश्रा के एक दिन पहले दिल्ली पहुंचने से सियासी हलचल तेज हो गई है. उधर कांग्रेस ने भी एक दिन पहले नरोत्तम के दिल्ली पहुंचने को लेकर तंज कसा है.(Politics of Madhya Pradesh heated) (MP BJP Core committee meeting) (Home Minister Narottam Mishra reach Delhi)

माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड (MP Board) परीक्षाओं का रिजल्ट 29 अप्रैल को जारी किया जाएगा. दोपहर 1 बजे दोनों ही परीक्षाओं के परिणाम एक साथ घोषित किए जाएंगे. इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं में लगभग 18 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था. रिजल्ट माध्यमिक शिक्षा मंडल की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in पर जाकर चेक किया जा सकता है. (MP Board 10th and 12th Result) (MP Board Result on 29th April) (Where You can check your result)

देश में कोरोना से लगातार जंग जारी है. मास्क से लेकर टीकाकरण तक लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है. वहीं ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने मंगलवार को बच्चों के लिए कोरोना की तीन वैक्सीन को आपात इस्तेमाल (EUA) की मंजूरी दे दी है. कोरोना की चौथी लहर और बच्चों में बढ़ते संक्रमण के बीच इसे बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है. मध्यप्रदेश में 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों को वैक्सीनेट करने को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि सरकार की तैयारी तेज है. लेकिन केंद्र सरकार की गाइड लाइन का इंतजार है. वहीं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए सारंग ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए. (Health department ready for vaccination)(Medical Education Minister Vishwas Sarang)

ड्रोन को भविष्य की बड़ी संभावना के रूप में देखा जा रहा है. इससे न सिर्फ सर्वे, निगरानी जैसे तमाम काम और आसान होंगे बल्कि रोजगार के भी कई अवसर उपलब्ध होंगे. मध्यप्रदेश में पहले ड्रोन (Drone) स्कूल खुलने के बाद अब यह ड्रोन राज्य सरकार के कामकाज में भी बड़ा मददगार बनने जा रहा है. राज्य सरकार ने सभी जिलों में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं. इसके लिए जिलों को 10-10 लाख रुपए का बजट भी जारी किया गया है. हालांकि ड्रोन के संचालन और ड्रोन पायलट को रजिस्ट्रेशन कराना होगा. (Registration is necessary for Drone operation) (Registration is necessary for drone pilot) (Multipurpose use of drone)

सागर में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में किस तरह किसानों से वसूली की जाती है. इसकी सच्चाई आपको वायरल हो रहे एक वीडियो में देखने और सुनने को मिलेगी. जिसमे खरीद केंद्र प्रभारी कह रहा है कि पैसा तो ऊपर से लेकर नीचे तक देना पड़ता है, नहीं दे सकते तो पार्टी फंड में देना होगा. (Wheat purchase fraud in MP)

जबलपुर के सिविल अस्पताल में मरीज की मौत के बाद स्वास्थ्य महकमे की नींद आखिरकार खुल ही गई. लापरवाही की शिकायत के बाद रांझी सिविल अस्पताल का कलेक्टर इलैया राजा टी ने औचक निरीक्षण किया और अव्यवस्थाओं को देखते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई. (Jabalpur patient death) (Jabalpur Ranchi Civil Hospital)

ग्वालियर में बुधवार को दिल दहलाने वाला सड़क हादसा हो गया. दो बच्चे दो पहिया वाहन सीखने के लिए रोड पर निकले थे. इसी दौरान एक ट्रैक्टर ने उन्हें कुचल दिया. उनकी मौके पर ही मौत हो गई. लोगों ने ट्रैक्टर चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया. (Tractor crushed two innocent children) (Two children died in a road accident)

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान किया है. सीएम ने राज्य में जून से 5,200 गावों में प्राकृतिक खेती शुरू करने की घोषणा की है. इसके लिए हर किसान को देसी गाय रखनी पड़ेगी. वहीं देसी गायों की देखरेख के लिए राज्य सरकार किसानों को प्रतिमाह 900 रुपये की मदद देगी. इस को लेकर मिर्ची बाबा ने सीएम पर तंज करते हुए इसे एक चुनावी जुमला बताया है. (mirchi baba slams on cm shivraj desi cow announcement)

युवती का नाम सविता द्विवेदी है. वह पिछले कई महीनों से अपनी पारिवारिक समस्या को लेकर परेशान थी. इसे लेकर वह कई बार जिला प्रशासन के कई अधिकारियों और एसडीएम से भी मिल चुकी है और आवेदन भी दे चुकी है, लेकिन मामले में कोई सुनवाई न होने के बाद युवती कलेक्टर संदीप जे आर की जन सुनवाई में पहुंची थी.

