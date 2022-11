छात्रावास में अनियमितता से नाराज मंत्री विजय शाह, शिक्षा विभाग के अधिकारियों की क्लास ली, कहा-सम्मान के लायक नहीं

खंडवा के छात्रावास में छात्राओं के बीमार होने के बाद वन मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह ने छात्रावास का जायजा लिया. जहां कई खामियां पाई गईं, छात्रावास में अनियमिता को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की क्लास ली. उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि आग सम्मान के लायक नहीं हैं, साथ ही मुख्यमंत्री तक इस अनियमितताओं को पहुंचाने की बात कही.

बिग बी के KBC में कमाल दिखाने वाले भूपेंद्र से मंत्री भूपेंद्र सिंह ने की बात, बोले-CM से कराएंगे सम्मान

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने 'कौन बनेगा करोड़पति' कार्यक्रम में खुरई का नाम रोशन करने वाले प्रतिभावान युवक भूपेंद्र चौधरी (bhupendra chaudhary in kbc) से वीडियो काल पर बात (minister bhupendra singh talk to bhupendra) करके उन्हें बधाई दी. मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भूपेंद्र चौधरी का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि आप के ऊपर पूरे खुरई व प्रदेश की जनता को गर्व है. हम पूरे धूमधाम से आपका स्वागत और सम्मान करेंगे.

आंखे खोलकर देखें माननीय! मंत्री-सांसद के गृह क्षेत्र में 'विकास' का हाल, मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं छात्र

शिवराज सरकार ग्रामीणों क्षेत्रों में भले ही शिवराज सरकार लाख विकास के दावे और वादे करे, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है (lack of basic facilities in barwani). बड़वानी जिले में मंत्री, लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद तीनों के गृहक्षेत्र बड़वानी में बालक आश्रम में शौचालय नहीं है, बच्चे मूलभूत सुविधाओं से वंचित है.

बिल पास कराने के लिए सीईओ पर बनाया दबाव, BJP नेता के खिलाफ की FIR की मांग, थाना प्रभारी के खिलाफ जांच शुरू

Kushwaha Samaj protest: विजयपुर जनपद सीईओ और उनके भतीजे पर हुई एफआईआर के विरोध में गुरुवार को विजयपुर के कुशवाह समाज ने विरोध रैली निकालकर भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी. शुक्रवार को भाजपा नेताओं द्वारा 4 लाख रुपये के फर्जी बिल पास कराने के लिए सीईओ पर बनाए जा रहे दबाव का वीडियो वायरल हुआ है. (vijaypur police station video viral) इस वीडियो में विजयपुर थाना प्रभारी सोनपाल सिंह तोमर की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं. जानकारी मिलने के बाद जिले के एसपी का कहना है कि, वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

Khargone: सीजीएम के खिलाफ वकीलों का फूटा गुस्सा, लोक अदालत का किया बहिष्कार, जजों के ट्रांसफर की मांग की

खरगोन में न्यायाधीशों की कार्यप्रणाली से नाराज वकीलों ने जजों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. साथ ही तीन दिन के लिए काम बंद कर दिया और लोक अदालत का भी बहिष्कार कर दिया. वकीलों ने तीन जजों का स्थानांतरण करने की मांग की है, यदि मां पूरी नहीं हुई तो अनिश्चित काल के लिए काम बंद करने की चेतावनी दी है.

अस्पताल बना अखाड़ा! डॉक्टर और मरीज के परिजन में विवाद, डॉक्टरों ने किया थाने का घेराव

डॉक्टर और मरीज के परिजनों शिवपुरी के जिला अस्पताल में मरीज के परिजन द्वारा डॉक्टर के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है. इस घटना से गुस्साए डॉक्टरों ने सिटी कोटवाली थाने का घेराव कर दिया. डॉक्टरों का आरोप है कि मरीज के भतीजे ने चेंबर में घुसकर बदसलूकी की और वहीं रखा सामान तहस नहस कर दिया. कोटवाली थाने के टीआई अमित भदौरिया ने बताया कि इस पूरे मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरु कर दी गई है.

Jhabua Accident सड़क किनारे खड़े परिवार को डंपर ने मारी टक्कर, 4 लोगों की मौके पर मौत

झाबुआ में सड़क किनारे खड़े एक परिवार को डंपर ने टक्कर मार दी (dumper hit family in jhabua). घटना में परिवार के चारों सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला - दो बालिग युवतियों को साथ रहने का अधिकार, अदालत भी नहीं रोक सकती

दो बालिग लड़कियां अगर अपनी मर्जी से साथ रहना चाहती हैं तो अदालत भी उन्हें रोक नहीं सकती. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) चीफ जस्टिस रवि मलिमथ एवं जस्टिस विशाल मिश्रा की डिवीजन बेंच ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर फैसला सुनाते हुए दो बालिग लड़कियों को साथ रहने की इजाजत दे दी. कोर्ट के समक्ष युवती ने अपनी दोस्त के साथ रहने की स्वीकृति मांगी.

नगर निगम अध्यक्ष की अनोखी पहल, करदाताओं के घर पीले चावल देकर टैक्स भुगतान करने की अपील की

बुरहानपुर नगर की जनता पर नगर निगम की करोड़ों की राजस्व वसूली बकाया है, जिस पर नगर निगम अध्यक्ष अनिता यादव ने टैक्स भुगतान को बढ़ावा देने का बीड़ा (Burhanpur Nigam President Unique initiative) उठाया है. दरअसल आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक राजस्व वसूली होने के लिए घर-घर पीले चावल बांटे और लोक अदालत में कर जमा करने का आग्रह किया.

CM शिवराज का ऐलान, MP में हिंदी में लिखे जाएंगे सभी जगहों के नाम, महापुरुषों के पूरे नाम के लिए ये प्रावधान

सीएम शिवराज से मुरैना से सीधे ग्वालियर पहुंचे. जहां वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रांत के अधिवेशन में शामिल हुए. इस दौरान सीएम ने दो बड़े ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश में महापुरुषों नाम अधूरे या शॉर्ट कट में नहीं लिए जाएंगे (great men names not use in shortcut in mp), बल्कि पूरा नाम लिया जाएगा. साथ ही सीएम ने कहा कि प्रदेश की धरती पर सभी नाम हिंदी में लिखे जाएंगे.